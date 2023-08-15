解鎖孩子心：給孩子消化情緒的空間

當妮妮坐下時，我問她：「你還好嗎？」她只是把頭垂下，低聲地「嗯」了一聲。看到她迴避我關心的眼神，同時不自覺地將身體蜷縮起來，這些小動作都反映她想保護和隱藏自己。

我暫時忽略妮妮的狀態，給她一些時間和空間，跟別的孩子互動一下。我請孩子回顧上一節課有關溝通的內容，並請他們分享有什麼「有效溝通的方法」。

後來，幾個學生回答問題後，我觀察到妮妮也開始放鬆了，並投入課堂的互動。我面帶笑容地鼓勵她：「妮妮，你都想試試嗎？」於是，妮妮回答了幾句，我讚賞她說：「謝謝你的回應，你說得不錯！」

這時，妮妮恢復與我們的眼神交流，我感受到這是一個合適的時機關心她。我語帶平靜地問：「你今日好像有些事情思考中，你想跟我們分享嗎？我們也想聽聽喔。」

樂團落選感失望

妮妮告訴我們，她為了準備學校樂團的選拔，練習了很久，剛才知道自己落選，感到很失望。把這事情說了出來後，她感覺舒服多了。

落選這事讓妮妮受了一點衝擊，她心裏也有很多不同的情緒和意念產生。當孩子遇到這些狀况，有時他們都會覺得很混亂或不知所措，有些孩子的情感甚至會像「凍結」了似的，並未意識到自己的狀態。

留意孩子非語言信息

這時候，我們就需要留意孩子一些非語言信息，給他們有消化和沉澱的空間。如果我們忽略了這些信號，急不及待地問：「發生什麼事？快點告訴我吧！」或者以「淡化事情」的模式，試圖讓孩子減低負面情緒，例如：「落選好小事，別不開心了。下次再努力點不就好了嗎？」

這樣，孩子會有種「被審問」或否定的感覺，有可能觸發孩子的防禦機制，牽動更大的情緒。

所以，跟孩子溝通，不但要多聆聽，還要多觀察，用心感受他們的狀態和氣氛，有時需要分辨時機，先延遲判斷和說教。當感受到氣氛不再如此僵硬、充滿張力或停滯時，我們與孩子就可以有較輕鬆、自然的對話，陪伴他們走過生命成長中的四季。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

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[Happy PaMa 教得樂 第462期]