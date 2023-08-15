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Happy PaMa 教得樂 第462期

Happy Pa Ma

多元導航：化解衝突必先「知己知彼」

【明報專訊】談到衝突處理，總離不開尋求解決問題的方法。但處理事情之前，我們不能忽略衝突所引起的負面情緒。

回想最近家中發生的一件衝突事件：

我：女呀！食飯啦，唔好再玩iPad啦！

女：哦！

我：食飯啦！

女：得啦！

我：玩少啲啦，叫咗你唔好成日玩iPad。你就嚟測驗啦，記得要做功課同溫書呀。仲有呀，你最近驗眼近視散光都加深咗啦，你係唔係想睇唔到嘢呀？

女：得啦！

我：食飯啦，你捨得放低部iPad未呀？

女：知呀，等我睇埋先啦。

我：我都唔想等你啊，我咁辛苦煮飯，仲要三催四請叫你食飯，你再玩我就拎走你部iPad！

女：我都話睇埋先囉……

母女雖有對話 未能有效溝通

回想那次衝突，我當時說了什麼呢？我當時的情緒又是怎樣的呢？我似乎只是重複說了多次：「食飯啦！」語氣也是充滿憤怒；而女兒當時的情緒又是怎樣呢？她亦只是不斷重複說：「得啦！知啦！」來表達她的憤怒。　

這是親子間常見的衝突場面，作為母親的我，眼見女兒對自己的「善意」置之不理，當時聽到女兒說「得啦」，我會覺得女兒非常不合作，只是敷衍回應，根本無想過要放下iPad好好地吃一頓晚飯；而女兒聽到我不斷說「食飯啦！捨得放低部iPad未呀？」時，可能會覺得我只顧催促，從不關心她用iPad的原因。在這次衝突中，母女雖有對話，但未能達到有效的雙向溝通。

排山倒海表達情緒 聽者感壓力

當父母覺得孩子的行為不對，便想糾正，而孩子會覺得被指罵，不服氣，亦可能會反抗或挑戰；年幼孩子會不理睬父母；青少年階段的孩子會跟父母鬥嘴。而父母面對孩子的態度，會被激怒，於是親子衝突一觸即發。而化解衝突必先做到「知己知彼」，我們需要留意自己的情緒反應，亦要明白我們想傳達的信息，對方的解讀有可能不一樣。有時我們會很焦急地說出自己的感受，好讓別人明白自己的一番好意，例如「媽媽都是愛惜你，才辛苦煮飯給你吃」。在親子關係裏「知己知彼」尤為重要，我們需明白排山倒海式的情緒表達會讓別人感到壓力和煩厭，於是聽者會嘗試逃避和躲開。

另一方面，有家長因為不懂得與孩子溝通，會選擇逃避溝通，孩子覺得父母不太理會自己，久而久之變得情緒低落；亦有家長比較心急，在衝突發生時給孩子說教，然而太多的干涉，孩子會失去自主權，慢慢地會用消極的態度面對，選擇不理會或拒絕參與。

所以每當處理衝突時我們都需要冷靜處理自己的負面情緒，好讓我們有更多空間去關顧身邊人的想法和感受。

文：吳瓊欣（香港家庭福利會註冊社工、家事調解監督）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第462期]

相關字詞﹕親子溝通 親子筆陣 多元導航

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