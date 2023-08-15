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副刊
Happy PaMa 教得樂 第462期

Happy Pa Ma

潮媽寶典：孩子是最有機的藝術品

【明報專訊】梁菲倚來自馬來西亞的演藝世家，在父親的指引下，她隻身一人來到香港演藝學院修讀戲劇專業，從此開啟戲劇人生。20年間，工作都和劇場有關，曾任演員、編劇、導演、製作人及藝術總監，現在任教於香港演藝學院戲劇學院。如果說人生如戲，那麼「梁菲倚」這齣戲，最精彩的部分要數她做媽媽以後，因為女兒就是最有機的藝術品。

在自然中成長

梁菲倚追求「自然」，在大自然中找到戲劇的真諦。20多年前，跟先生到台灣「優劇場」找尋「東方人的身體」。4年多的時間，他們每天9時上山打掃木棚，然後接受太極、武術、靜坐和擊鼓的訓練，下午再做戲劇創作和排練。在深化表演技藝的同時，也踏上了研究和實踐道（生命修煉）和藝（生活美學實踐）一體的旅程。

梁菲倚算是晚育的一群，她笑言在步入不惑之年時，猛然發現女人還是敵不過「自然」，於是和先生決定要孩子。女兒出生後，梁菲倚的感官被重啟：「進入職場，服裝難免變成黑、白、灰色。女兒上幼稚園學辨別顏色，課後分享她最喜歡粉紅色，那時頓覺少女心都回來。你猜後來怎樣了？我的衣櫥裏多了桃紅色，色彩燃亮了我的生活。」

女兒還是梁菲倚的小禪師，3歲多時的童言童語給她當頭棒喝：「我生氣板着臉時，女兒會說『這不關我事，不是我的責任』，使得我反省自己的情緒管理。我要改變自己，做一個情緒穩定的媽媽！」

做自在的小孩

在分數至上的華人社會，傳統觀念認為尖子生就該念重點名校而不該學藝術，但即使她當年是學霸，梁爸爸還是讓女兒以興趣優先，修讀戲劇專業。梁菲倚繼承了上一輩「自然長大」的心態：「很多家長認為小朋友學一門技藝就應該一學到底，但我不是。我女兒8歲多，仍在試不同的東西。芭蕾、粤劇她都學過，但興趣不大，現在最喜歡的是畫畫，我就耐心地陪她畫，聽她娓娓道來她的畫作。」

現代社會，不少孩童得了「大自然缺失症」，症狀包括過胖、過動、注意力不集中、缺乏創造力與想像力。梁菲倚認為解決方案正是綠色治療，建議家長帶孩子回歸大自然，春天賞花、夏天戲水、秋天行山、冬天觀雪……作為藝術界代表的她還聯合社工界和教育界，希望促成藝術結合自然教育的工作坊，讓孩子們愛上大自然裏的藝術教育。孩子是最有機的藝術品，他們會自我演變和成長，就讓他們在自然中做自在的小孩吧！

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第462期]

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