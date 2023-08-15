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副刊
Happy PaMa 教得樂 第462期

Happy Pa Ma

澳洲生活夢想飛：一卡傍身 4動物園任玩

【明報專訊】澳洲有「花園國家」的稱號，而墨爾本除了花，更有10多個大小不同的動物園。其中有4個具規模的只需買一張年票就可全年通行任縱橫，一年內無限次進入墨爾本動物園（Melbourne Zoo）、希爾斯維爾保護區（Healesville Sanctuary）、華勒比開放式動物園（Werribee Open Range Zoo）和Kyabram動物公園（Kyabram Fauna Park）。

我家小朋友都是超級動物迷，其中最喜歡去的就是Melbourne Zoo。它是澳洲歷史最悠久的動物園之一，成立於1862年。從我們家（東區）出發只需33分鐘，非常方便。

動物園開生日會

這裏超過320種來自世界各地的動物，包括澳洲特色的袋鼠、鴨嘴獸、河馬；就連海獅與企鵝都可在這裏的藍色世界看到。

還有一種超級可愛又毛茸茸的袋熊，超像放大版的兔子，常躲在洞穴裏懶懶地睡着。

園內的動物佔澳洲動物總數的15%。其中最特別是有世界上第一個用人工授精培育的大猩猩。

這裏動物種類多，且園區大，所以要花一整天才可參觀完。但小朋友最喜歡的竟是園中心的旋轉木馬。我們買的年票就有包括旋轉木馬優惠券，給大家免費玩，老六悅悅就最開心！

本地澳洲人更會在動物園開生日會，上次來Melbourne Zoo就是獲老四同學仔邀請。他們準備好水果、麵包、蛋糕、小食來動物園開party 。

夜探袋鼠袋熊

除了年票可到的4個動物園，我也推介另外購票入場的Moonlit Sanctuary（月光野生動物保護區）。

這裏的特點是有夜間開放時段，讓遊客可在動物活躍的夜間參觀。有富經驗的導賞員帶領遊客近距離觀察袋鼠、袋熊、無尾熊、貓頭鷹、蜥蜴、蛇、鴯鶓等，當中許多都是瀕臨滅絕的動物。

我們帶老六悅悅日間遊園，她最愛的3個show time表演和體驗活動，包括護理員餵無尾熊食竹葉、貓頭鷹飛行、與爬蟲類動物親一親的互動環節。這裏是體驗澳洲野生動物生態的好地方，也是推廣野生動植物保育之處。

Melbourne Zoo網址：

www.zoo.org.au/melbourne

Moonlit Sanctuary網址：

moonlitsanctuary.com.au

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

http://www.facebook.com/fivekidsmama

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第462期]

相關字詞﹕動物園 六個小孩的媽媽 澳洲生活夢想飛

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