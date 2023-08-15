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副刊
Happy PaMa 教得樂 第462期

Happy Pa Ma

親子筆陣．特教樂與路：創意無限「夏水禮」

【明報專訊】7月份的活動雙周是學校的「傳統」，兩個星期的活動希望能為學生帶來豐富有趣的生活體驗，拓闊視野；同時，藉此鼓勵團隊發揮創意，與眾同樂。

其中一個活動讓大家回味無窮，就是「夏水禮」。

玩水當然要找個地方，能夠取水，疏水，而且還可以讓全校學生及教職員都齊齊參加，選擇場地是一大挑戰，因為，我校現用的臨時校舍是傳統式的火柴盒校舍，沒有運動場，認真來說，實在沒有一個容納100人的玩樂地方，何况還要嬉水？

靈機一閃，4樓禮堂外的露天小操場，面積雖然只有300多平方呎，如果放上水池，也是一個不錯的嬉水地方。另一個是地下的停車場，室內的環境，小學組的學生可以有較大的空間活動，加上有蓋的環境，更符合這個暑熱的天氣。最後一個場地是一樓的小平台，地方不大，緊貼附近的舊樓群，但勝在自成一角，加上有樓群的遮擋，反而特別涼快，更難得是設有水龍頭及去水處。

活動前一晚，教師們開始把大型橡膠水池注滿水，準備大堆水槍、各式各樣的水彈、不同造型的潑水玩具……哈！大人比小朋友更貪玩。不同的地點已化身成「水戰場」，大家都熱切期待這個世紀水戰的來臨。

活動當天，每個進入校門的學生都會被「守門者」檢查有否帶備更替的衣服及鞋襪，有些學生索性穿上游泳衣，書包裝滿了毛巾衣服，看來大家都準備充足。學校團隊的每個成員都有備而來，場面猶如身處泰國的陽光與海灘，大家把氣氛鬧得熱烘烘的，實在有趣。

當負責人宣布活動正式開始，停車場內已經塞滿了一大班同學，他們急不及待參與水中競技賽，同學要分組鬥快在水池中找出與自己同組同顏色的玩具，正當大家落力比賽時，冷不防被頑皮的教師「突襲」，水槍一發，哇啦哇啦的，同學們已經「中彈」了。一陣叫囂聲惹得大家哈哈大笑，然後開始追捕這個突襲者，突襲者最後被同學們圍攻。這邊火頭似乎平息了，那邊廂又鼓動起來，歡樂笑聲處處，整個停車場變身成水上樂園，連帶附近的街坊都在門外駐足觀看。

放下嚴肅師生關係 大玩水戰

另一激烈「戰場」就是小操場，看到平日恭恭敬敬的中學生，說話柔聲細語，哇，此刻所見，完全是另一活潑調皮的一面；看到他們身手敏捷，不需數分鐘，教師們堅守的「陣地」已經被攻破，如潑水節一樣，教師們跟學生玩水戰，根本不是對手。此刻，平常嚴肅的師生關係放下了，彼此打成一片，關係增進了一大步。師生關係的建立，從生活日常開始，在玩樂過程中，變得更自然。

走到樓群中的小平台，原來是專門為需要較多照顧的同學而設；小水池較小，好讓他門坐得穩，而且學生走來走去，拿着小水桶倒呀倒呀，一會又拿着水彈揑一揑，示意給你拿着，然後他們歡天喜地再去找；當他們在水池中找到玩具，索性坐進水池，望着他們滿足的笑臉，人生的滿足其實可以很簡單。

學校在大堂準備好冰涼的西瓜和飲品，大家一聽到廣播，便走到大堂品嘗，天時暑熱，大家都吃得特別津津有味，吃畢，又回去嬉水。

放學時，家長看到學生一袋袋濕透的衣服，再聽到學生及教師們跟家長分享今日的嬉水活動有趣的情節，此情此景，絕對值得。

我欣賞團隊從來不受環境所限，充滿創意，敢於嘗試，齊心為着目標出發。只要細心留意學生所需，利用現有環境的條件，放膽構思，同樣都能為學生帶來不一樣的歡樂體驗。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第462期]

相關字詞﹕親子筆陣 譚蘊華 特教樂與路

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