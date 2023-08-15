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企業伙伴：創科支援平台 助技術落地生根

【明報專訊】Jeffrey今次能順利創業，其中原因是獲得香港中華廠商聯合會旗下CMA檢定中心協助，進駐CMA+中試轉化中心，這個科技商品化平台為GRPan連結企業客戶及提供研發空間。

做市場推廣 提供科研場地

CMA檢定中心科技商品化組持份者關係及市場策略副經理黃俊豪（Mick）解釋，香港的創科公司經常面對無法將技術「落地」的問題。以GRPan為例，他們掌握的塗層技術不算新穎，很多大學研究員都懂得研發，但無法將技術轉化至商品層面。他說這個中試轉化中心是個先鋒計劃，目標是擔當中介人角色，協助創科人士將技術轉化為具營運潛力的生意，當中涉及將技術商品化、連結供應商或客戶、市場推廣、提供科研場地等。

Mick說Jeffrey初期沒有一套完整商業模式，只想到以技術翻新廚具，達到環保目標。Mick說環保概念雖然較易推廣，但要令一般市民及企業參與均需更多誘因。在企業客戶上，廠商會了解到上市公司每年要向香港交易所提交「環境、社會及管治審計報告」，當中需交代公司參與的可持續發展計劃，由於不少上市公司如酒店業都設有餐飲服務，GRPan翻新服務的可持續發展概念便成為這些公司的採用誘因，平台亦因此協助了Jeffrey連結多間酒店、餐飲業會員，讓技術真正落地生根。

檢測服務符國際認可標準

另一方面，CMA檢定中心亦是一間認可品質保證中心，其實驗室設備能為創科人士提供合乎國際認可標準的檢測服務，包括為玩具、兒童產品、電子及電器產品、紡織品等檢測。他們亦為GRPan的翻新廚具做食品接觸安全測試，初步證明經翻新的易潔廚具沒有釋出超標金屬物質，提升客戶信心。

Mick說廠商會現有3000多個會員，來自29個行業。由於每個行業有不同需要，比較容易為創科公司的技術構思「落地」的方法。不過，他指平台空間及資源始終有限，因此會小心揀選申請的創科公司，最重要是看申請人有否較長遠的發展目標，如果只是搵快錢，又不願意投入資源，多數也不會接受申請。

網址：www.thecmaplus.org

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