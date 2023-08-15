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副刊

旅遊

台北音樂時光之旅 李宗盛五月天阿信導航

【明報專訊】每一代人，都有屬於自己的時代歌曲。華語流行曲陪伴不少70、80、90後長大，即使放下多年，但只要歌曲前奏一響起，大腦就會自動哼出旋律、吟出歌詞，藉着音樂回到舊時光。

由表演廳、文化館和產業區組成的台北流行音樂中心（簡稱北流），在2020年開幕。這裏不止是近年熱門的演唱會和表演場地，以展覽為主的文化館，其常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」，梳理悠長的台灣華語音樂史，一樣大受華語樂迷歡迎。

一睹《不能說的秘密》古董琴真身

走入北流的文化館，就像來到一個巨大的回憶盒。未看展，已掀起一波回憶殺。位於大廳的古董三角琴，伴有零星樂譜散落四周，正是電影《不能說的秘密》中周杰倫與桂綸鎂四手聯彈的那台鋼琴。一旁由逾2000個卡式錄音帶組成的打卡牆，讓人不禁駐足湊近，宛如尋寶一樣尋找當年聽過的錄音帶，李心潔、張學友、李玟等的錄音帶是你當年的珍藏嗎？

戴上紅外線語音導覽機，乘電梯到位於6樓的常設展區。電梯門一開，步入展場，耳邊就傳來被譽為台灣音樂教父李宗盛的低沉嗓音。隨着腳步走入不同展區，導覽機無縫轉切至該區相關的解說，由他和羅大佑、五月天阿信、張艾嘉等10多名音樂人，以聲音導航，讓人完全沉浸其中。

沉浸式演唱會體驗區

至於展覽一大亮點，是按主題打造專屬場景，大大增加觀展時的投入感。最開初的「時光電器行」，有近20部「大牛龜」電視機播放着台灣的音樂節目、選秀節目，聽着徐佳瑩在《超級星光大道》演唱的《身騎白馬》，透過朦朧片段觀看「星」之誕生。之後走到「火車火車」，展區實際還原火車車廂，耳邊播放的歌曲唱出遊子離鄉別井到外地打工的惆悵，望着「窗外」飛逝的月台風景，宛如親身感受箇中的悲歡離合。在「音樂愛情故事」展區，熒幕投影出耳熟能詳的情歌歌詞，不少人坐在一側傾聽張信哲《愛如潮水》、周杰倫《龍捲風》、S.H.E《熱帶雨林》等，忍不住隨着節拍搖擺，在心中一同吟唱。策展團隊還從唱片公司、音樂人借來過千件展品，從張國榮的國語黑膠碟、由香港演唱會造型師為S.H.E設計的演唱會服裝，再到五月天的結他、伍佰的創作手稿等，單看展品已能耗上好一段時間。

展覽最後的演唱會體驗區，透過四面投影演唱會片段，配合環迴音響和現場燈光，讓人恍如置身在五月天、林俊傑、田馥甄的演唱會現場，只差不能放聲尖叫，要不然氣氛就能達到滿分！提提大家，此展區只准穿著襪子入內欣賞，加上版權原因不能拍攝，鼓勵大家放下手機，打開耳朵，好好享受演唱會。演唱會每日「嘉賓」不同，想遇上喜歡的歌手，就要留意官方facebook公布。建議參觀時至少預留1個半小時，悠悠地走走逛逛，細細感受歌曲帶來的共鳴與回憶。

■唱 我們的歌 流行音樂故事展

日期：即日至2026年9月20日（逢周一休館）

地點：台北流行音樂中心文化館4至6樓

交通方法：捷運昆陽站或南港站，步程分別為8及11分鐘

門票：350新台幣（約86港元），包語音導覽器

查詢：bit.ly/45nvpBz

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