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副刊

旅遊

跟高雄在地達人散步 鹽埕感受文青老台灣生活

【明報專訊】老店、舊屋、傳統市場、人情味，都是台灣的迷人之處，不少地方仍保留歲月流逝的痕迹，讓曾經歷那時代或嚮往那時代的人，都能找到回憶與情感的安放之處。

探索一個地方，沒什麼比起用雙腳到處走走更好。接近高雄港的鹽埕區是當地老區之一，近年有不少舊建築活化、新建築建成，但只要鑽入巷弄，仍能窺見老區原有面貌。今次在當地導賞團隊「港都認識王」的帶領下，一起到鹽埕散步，感受台式老派生活。

今日的鹽埕以臨港的駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等景點為遊客所熟悉，但時間倒回上世紀高雄港口貿易活動頻繁的年代，最熱鬧的地方則是高雄港前鹽埕區內陸一帶的商店街。

「以前（這裏）一條路起碼要用半小時才能行完，當時寸土寸金，任何可以做生意的地方都用作做生意！」「港都認識王」導賞員Kiwi站在鹽埕第一公有零售市場（簡稱鹽一市場）的入口處，邊解說邊引領大家想像眼前幽暗、老舊的市場與周遭堀江商場曾經繁華的模樣，它們的繁榮原來亦與香港有關。在1940、50年代，高雄是台灣主要開放港口貿易的地區之一（北部為基隆），當時高雄與香港的商船往來頻密，船員下船後會將五花八門的舶來品如洋煙、洋酒、保養品等帶到這裏販賣，帶動附近商圈崛起，「當年這裏賣的貨物都叫『港貨』：港口來的貨、香港來的貨」。後來隨着貿易開放、經濟形態改變，鹽埕繁榮景象不再，一度沒落。

舊市場注新血 賣文創小物 開小酒館

說是「一度」沒落，近年又因鹽一市場慢慢有新血注入，搖身成為最吸引年輕人到訪的舊市場之一。經過一列朦朧的老店櫥窗、舊式招牌，來到街市範圍，眼前這個有近70年歷史的街市因活化而變得乾淨，自然光從山形木構造的屋頂引入，洗去街市昏暗的形象。

記者一行人周三午後到訪，街市一片靜謐，只有零星檔口營業，但每到周四至周日，就會擠滿人潮。老檔口賣肉、賣海鮮、賣鹵味，年輕人在旁賣文創小物、開小酒館，有時還會變成live house，聚集音樂愛好者。這些畫面看似違和，但從往昔到今天，人與人之間的交流，從沒改變︰「例如年輕人的小酒館要用豬肉，會向附近豬肉攤買，阿姨會教怎樣煮出好吃的豬肉料理；豬肉檔自己灌的香腸，又會被用來炮製菜餚，兩代間有傳承、交流。」鹽一市場如此有趣的共生環境，是由年輕團隊「叁捌地方生活」負責打造，他們不忍看見舊市場沒落，數年前在街市租攤位擺攤，號召年輕一代來創業，成功讓舊市場重生。現時還有20幾檔年輕攤販進駐：自家製紅龜粿與草仔粿（類似客家茶粿）的小吃店「食好粿大富粿」、售復古小物的無人商店「夢埕」、創意平民料理小酒館「空腹虫大酒家」等，都值得一一探索。

特色老房民宿 每次接待一組客

離開鹽一市場，走3分鐘轉到附近另一個看似陰暗、了無人氣的商店街，沒想到竟藏有一間咖啡店兼民宿。舊稱「高雄銀座」的國際商場，1930年代日治時期已存在，1960年代改建成現時樓高5層、具挑高空中走廊設計的模樣。現時商場內除有一間西裝店，就只有對面的旗袍店舊址有亮燈。

2020年「叁捌地方生活」進駐這間旗袍店舊址，改造成「銀座聚場」，1、2樓是咖啡店，3至5樓是民宿。室內設計復古典雅，團隊特意蒐集不同的舊燈具，以歷史感點亮老屋；亦保留原有的粉紅色長形洗手盆和水龍頭，雖然原址是旗袍店，但曾租借予附近髮型屋的學徒居住，團隊特意將其留下，記低這種有趣的生活形態。為了讓住客如當地人一樣體驗住在舊房子的滋味，民宿每次只接待一組客人，無論是獨自一人，抑或一群8個人，都可預約。團隊主理人邱承漢說：「整修這間老屋，是因為擔心此商場會被拆，現在有咖啡店、有民宿，讓更多人認識這裏，就更有機會被保留。」

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簽證：符合資格香港居民，可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3Yl10S1

機票：8月份香港往返台北，國泰航空約2561港元起、中華航空約2901港元起；香港往返高雄，國泰航空約2911港元起、中華航空約3831港元起，全部連稅及燃油附加費

●鹽埕第一公有零售市場

地址：高雄市鹽埕區瀨南街141之7 號 （捷運鹽埕埔站2號出口約3分鐘步程）

●銀座聚場

地址：高雄市鹽埕區五福四路260巷8號

查詢：3080s.com/takaoginza

●港都認識王

查詢：exploringtakao.com

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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電郵：feature@mingpao.com

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