中環呷一口雞尾酒 沉醉維港夜景

桶裝啤酒特飲 香氣清爽

酒吧取名Cardinal Point，即是羅盤上的方向，寓意在雞尾酒單上扮演導航的方向。全因酒單由屢獲殊榮的集團飲品總監John Nugent精心設計，挑選來自世界各地的原材料，將經典雞尾酒重新演繹。比如與Young Masters合作的桶裝啤酒特飲Pandan highball（$160）就是以杜松子酒、柑橘、斑蘭等調成，香氣清爽，很適合炎熱天氣。還有以伏特加、皮斯可酒、甜菜根、蒔蘿、可可和酸橙葉調成的Love & Thunder（$160），酒香幽幽，餘韻悠長。

來happy hour，當然要有佐酒小食，餐單上一系列的下酒小食，包括脆卜卜的辣金槍魚脆米餅（$150）、墨西哥豬肉玉米餅（$180）、松露薯條（$130），是摸酒杯底聊天的良伴。主菜方面，主打西式輕食，比如珍珠魚三文治（$200）以陳年車打芝士配搭他他醬和鯡魚魚子醬，鹹鹹鮮鮮。還有鮮味的龍蝦包（$240），以自家製香軟牛油麵包製成，龍蝦肉質鮮美，夾住芹菜和蛋黃醬，美味極了。同時亦供應即焗意大利薄餅，以及用尾崎牛肉製成的和牛漢堡，新鮮足料。收工後，不妨和同事朋友來吃一頓，望望風景，陶醉在暮色中，煩心事，都隨風飄走。

■Cardinal Point

地址：中環置地廣場告羅士打大廈頂層45樓

查詢：3501 8560

文：胡慧敏

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