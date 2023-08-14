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健康

談痛說情：長途機上的痛

【明報專訊】自從各國關口重開後，大家紛紛往外地跑，身邊不少友人只要逮到長假期的機會，更一定前往歐美澳等地，欣賞與香港截然不同的明媚風光，讓身心得到真正休息。

然而，在抵達異國領域感受風土人情前，必先捱過10小時甚至更長時間的長途機程。在漫長機程上，大部分人也敵不過睡魔侵襲，會選擇小睡一會來打發時間，但醒來後腰痠頸痛，甚至感到腰椎或頸椎像被「卡」着，每扭動腰部或轉動頭部便疼痛不已，在旅程開首便添加負擔。

入睡肌肉放鬆 脊柱欠支撐

與家中高牀軟枕相比，狹窄的飛機座位是非常不理想的睡眠環境，即使在入睡前已調整至最舒服最合適的姿勢，睡醒後還是一身痠痛。這是由於入睡之後，身體肌肉會放鬆下來，包括平日保護及支撐着脊柱的肌肉也進入睡眠狀態。脊柱就如一串珠鏈般由一塊塊脊柱骨及椎間盤組成，並由兩邊小面關節串連起來，讓頸腰背能夠前後左右擺動。當脊柱缺少了肌肉支持，而又處於生物力學的不良姿勢位置，脊柱小面關節便容易偏離原來位置而出現錯位，造成「卡」着的情况。

遇上這種情况，部分人透過伸展運動去「喚醒」肌肉，重拾保護及支撐脊柱的工作，讓錯位的小面關節重回正確位置，令痛楚得以紓緩。然而，對於肌肉力量較弱或患有腰患或頸患的人士，未必可以透過伸展運動達到紓緩痛楚之效，令小面關節錯位情况持續，甚至演變成慢性痛症。

充氣式頸枕質地過硬

我們總不能不讓肌肉休息，但可以在小睡時給予腰椎及頸椎支持，代替肌肉為脊柱提供保護，例如把被子摺疊起來墊於腰背（航空公司提供的毛氈一般較薄，建議自備），以及套上頸枕，讓腰頸給予承托。不少人也有自備頸枕乘搭長途機的習慣，不過充氣式的頸枕質地過硬，而且不能調節高度，因此建議選擇質地較軟的頸枕，並且能夠把高度調校至下巴可以稍稍觸碰便最為理想。

除了腰頸痛，乘搭長途機還有可能遇上其他健康狀况，例如因氣壓改變引發的耳朵痛、長坐缺乏活動形成小腿深層靜脈栓塞，其中後者有可能演變成肺部血管栓塞，這是一種可致命的疾病，必須從速處理。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃總監、家庭醫學專科醫生）

相關字詞﹕腰痠頸痛 長途機 談痛說情

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