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副刊

健康

醫學滿東華：骨質疏鬆 咳兩聲也骨折

【明報專訊】「何太！好久不見！最近好嗎？」

「我現在行動不便啊，要用拐杖，所以很少出街。1年前，我咳兩聲，背脊立時很痛，看了醫生，照X光說是脊椎骨折，再檢查是骨質疏鬆引起。陳太，你都要定期檢查骨質呀！」

骨質疏鬆症是骨骼新陳代謝的病症，患者骨質密度減低，令骨骼結構變得脆弱。一般沒有任何徵狀，但在跌倒甚或只是彎腰或咳嗽輕微用力時，也可能導致骨折。全球50歲以上人士中，每3個女性就有1個出現骨質疏鬆性骨折，男性則每5個就有1個。

骨質疏鬆的骨折最常在股骨、手腕或脊椎出現。骨折後果可大可小，其中股骨骨折會令患者行動不便，失去自理能力，導致永久殘疾，有可能需要長期臥牀並引發其他併發症。所以骨質疏鬆症不容忽視。

骨質密度30歲後下降

一般人骨質密度在30歲左右達至最高，在此以後，骨質分解速度超過形成，骨質密度會慢慢下降。女性在更年期開始最初幾年，由於雌激素水平下降，骨質會迅速流失。其他增加患上骨質疏鬆症風險因素包括炎症（如類風濕性關節炎）、慢性阻塞性肺病，家族骨質疏鬆症患者，長期使用影響骨質強度或荷爾蒙水平的藥物（如口服類固醇），過量飲用含咖啡因飲品，過量攝取鈉質（鹽分），酗酒和吸煙。另外，靜態生活方式，缺乏戶外活動，加上飲食中鈣攝取量偏低，都是導致骨質疏鬆的成因。

預防勝於治療，每天接觸適量陽光，能讓皮膚產生維他命D，幫助吸收鈣質。此外，均衡飲食，攝取足夠鈣質及維他命D，例如進食奶類食品、豆品、深綠色蔬菜、連骨或殼類食用魚類及海產等，都是預防骨質疏鬆的方法。若因某些身體狀况，不能在飲食中攝取足夠鈣質，或長時間於室內工作或居於院舍，以致少接觸陽光而缺乏維他命D，可與醫生商討服用適當補充劑。

減少攝取咖啡因 多做運動

運動方面，多做負重和改善平衡力的運動，如步行、緩步跑、跳舞等。耍太極亦是很好的平衡運動，有研究指能減低跌倒，間接減低骨折風險。除運動外，平日多閒逛和戶外活動，減少坐卧，維持適中體重，避免吸煙、飲用過多含咖啡因如咖啡及濃茶，對保持骨質健康也有幫助。

高危人士可尋求醫生專業意見，接受檢查。常見測量骨質密度的方法有：

1.雙能量X光吸收測量儀（DEXA）：診斷骨質疏鬆症及監察治療效果。儀器透過X光測量骨質密度，測量部位通常是腰椎或股關節骨。檢查過程簡單、快捷且安全

2.超聲波儀器（QUS）：可作為骨質密度初步篩驗，不能作確診用

當證實患上骨質疏鬆症，患者可透過上述飲食和運動習慣，減慢骨質流失速度。醫生會因應個別情况處方藥物，例如雙磷酸鹽類藥物、選擇性雌激素受體調節劑、維他命D、鈣質補充劑等。此外，患者在日常生活中要提高警覺，慎防跌倒，以減低骨折風險。

總括而言，骨骼新陳代謝是一個延續過程。無論男女老幼，一生都應注意預防骨質疏鬆症。

文：容燕櫻（東華三院婦女健康普查部主管）

相關字詞﹕新陳代謝 醫學滿東華 骨質疏鬆

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