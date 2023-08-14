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副刊

健康

日常養生：少吃辛辣煎炸 湯水清熱祛濕

【明報專訊】勞淋患者要避免過度操勞，包括體力上和精神上過度消耗，以及要節制性生活，保持充足睡眠，勿對勞淋病情過分擔憂或悲觀。飲食方面要少吃辛辣、煎炸等溫熱刺激食物，以及少吃甜食和油膩食物，多飲清水及多吃清潤蔬果，保持小便暢通。

要預防勞淋，應注意一旦出現急性尿道感染（淋證）時，無論是選用純西醫、純中醫或中西醫聯合治療，一定要把握時機，爭取徹底治好，避免留下後患。感染期間要保持清淡飲食和充足休息，以維持身體正氣，幫助抵禦病邪。

炎熱潮濕的日子，身體容易感受濕熱，如果再加上飲食不節，如嗜食肥甘厚味、辛辣煎炸，會導致體內濕熱蘊結，容易助長感染。濕熱下注於膀胱者，容易出現「熱淋」，症狀包括小便黃濁、尿頻、尿急、尿痛、尿道有灼熱感，在治療方面需要清熱、祛濕、利尿。要減少體內濕熱積聚，避免濕熱下注形成熱淋，除要注意日常節制飲食、避免淋雨感暑、保持衛生外，飲用淮山扁豆土茯苓瘦肉湯，有助清利濕熱。

■淮山扁豆土茯苓瘦肉湯

材料：淮山30克、扁豆30克、赤小豆15克、土茯苓20克、生薏仁15克、熟薏仁15克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：將瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，加鹽調味後即可飲用

功效：清熱、祛濕、利尿

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