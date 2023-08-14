尿頻腹痛 中老年高危 慢性尿道炎過勞惹禍

頻繁反覆發作的慢性尿道感染，不僅與致病原有關，同時可能與免疫/內分泌功能欠佳、尿道菌群失調等有關係。中醫療法可發揮調整全身機能的效果，有助糾正失調，克服反覆不適。

慢性尿道感染以中醫理解屬於「勞淋」，《諸病源候論》認為「勞淋者，謂勞傷腎氣，而生熱成淋也」。症狀包括小便淋瀝不斷，澀痛不甚，遇勞即發，男女皆可見，以中老年人發病較多。患者臨牀上常見尿意頻繁、難以憋尿、排尿不暢順或伴輕微疼痛、小便變濁或有異味、尿後餘滴不清，甚至可見小腹隱痛、尿道灼熱感、腰痠等。患者在驗尿時可發現與感染相關的指徵，細菌培養能顯示存在細菌感染，不過也有不少慢性尿道炎患者，驗尿及尿液種菌結果皆為正常。

心勞脾勞腎勞 易生內熱

針對細菌感染，西醫會用抗生素治療，惟部分患者即使經過數周乃至數月連續用藥，換上多種不同效能的抗生素，仍未能克服感染，帶來身心困擾。在這種情况下，中醫療法介入有助改善患者的身體狀態，從而提高療效。

中醫認為勞淋的病機涉及虛損，在《醫碥》中有心勞（思慮過多）、脾勞（體力過耗）、腎勞（房勞）之分。凡體力或精神消耗過度、憂思鬱怒太甚，或過服寒涼、久病體虛、縱情色慾，皆能使正氣耗損。正氣不足，容易招惹病邪，一旦受病邪侵襲，病情容易惡化，復康也比較困難，容易留後遺症。《醫學衷中參西錄》提出過勞者易生內熱，耗散真陰，當陰虛內熱熏蒸於膀胱，久而久之便形成勞淋。治療方面需要清熱、養陰、利尿通淋，少佐益氣扶正。中醫清熱、補陰、利尿的治療方向，在臨牀上治療慢性尿道感染時常用。

免疫/內分泌系統失常

臨牀上，腎陰虛證者最常見，以中老年女性患者較多，這跟中醫認為人到中年後陰血易虧，女性在經歷更年期後體質容易陰虛內熱有關，具體牽涉免疫/內分泌系統的改變，容易誘發炎症及體內微生物生態失衡。腎陰虧損，導致陰虛內熱，熱積膀胱，可引起小便短赤、尿頻、排尿不盡、腰痠等。除此之外患者可見口乾舌燥、心煩、潮熱、多夢、耳鳴等腎陰不足、虛火上炎的症狀，舌診時可見舌色偏紅，舌質乾燥少津。證屬腎陰虛的勞淋患者在治療方面要滋陰降火，常用中藥方劑為知柏地黃丸，可配伍有清熱、利尿、燥濕功能的中藥，如蒼朮、車前子、木通等，有助對抗反覆感染。

脾胃氣虛，導致正氣無力對抗病邪，令濕熱蘊結膀胱，病邪無法消散，也是常見的勞淋成因，具體是由於身體抵抗疾病的能力欠佳，使感染持續不止，也削弱了抗感染藥物的療效。這類患者一般為久病體弱，或長期操勞形成氣虛氣陷，或經常嗜食生冷導致脾胃虛弱，症見尿意頻繁、排尿乏力、體倦乏力、少氣懶言、面色蒼白、胃口欠佳、下腹墜脹等。針對脾氣虛弱引致的勞淋，中醫治療要補氣扶正，常用中藥方劑為補中益氣湯，並可配伍有祛濕、清熱、利尿作用的中藥如澤瀉、薏苡仁、赤小豆等，扶正與祛邪雙管齊下。

腎陽虛損 須扶正氣祛病邪

腎陽不足也是尿道感染屢醫不癒，演變成勞淋的原因之一。由於年老腎虛，或先天不足，或久病傷腎，或性生活不節，以致腎元虧虛，膀胱濕熱留戀，形成勞淋。患者常見症狀包括小腹冷痛不適、小便頻數清長、飲水後隨即有尿意、腰痠膝冷、肢體浮腫、畏寒乏力、精神不振，舌診可見舌苔白滑，脈象沉細無力，反映全身整體的衰弱。治療因腎陽虛損而引起的勞淋需要以溫補腎陽為主，扶助正氣，常用中藥方劑為金匱腎氣丸、右歸丸，再配伍有利濕、清熱功能的中藥，如萹蓄、瞿麥、土茯苓等，以祛除留戀之病邪，恢復膀胱的正常氣化功能。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：朱建勳

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