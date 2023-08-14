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健康

中醫食療：濕毒熱邪攻頂 菊花涼茶KO頭臭

【明報專訊】除了頭痕，頭臭亦是一個令人尷尬的問題。有些人已經勤洗頭，但頭油味依然濃烈。註冊中醫林惠賢指出，從中醫角度，除了皮膚炎和護理不當等外在因素，亦與個人體質有關，如體內有濕熱毒。「濕阻至經絡不通，容易積聚代謝廢物；熱邪向上、往外走，上到頭頂，便會有汗出異常、油脂分泌旺盛、發出異味、生頭瘡、脫髮等情况。」

想踢走頭臭，可從起居飲食入手。林惠賢說，要少吃導致身體濕熱或陰虛火旺的油炸、燥熱、肥甘、濃味食物，以減少油脂及汗臭，並適當進食蔬果。此外，也可適當食用清熱解毒或健脾祛濕的食品，例如：苡仁、土茯苓、牛蒡、茵陳等。

勤換枕套少戴帽

生活方面，她提醒要勤換枕頭套，亦盡可能減少戴帽，免汗水積聚，令細菌有機可乘，感染頭皮；平日可選用含有生薑、無患子、側柏葉、銀花、苦參、白鮮皮、桑白皮、白蒺藜等具控油效果的中藥配方洗頭水，洗頭後盡快以暖風把頭髮吹乾；作息要定時，做少許運動以行氣活血，更要避免長期處於壓力狀態，「因為壓力大，或會影響腎上腺功能，進而增加雄激素水平，導致頭皮油脂分泌增加，引發頭臭問題」。

林惠賢續稱，假如頭臭十分嚴重，並生頭瘡，甚至是脫髮，應及早求醫，中醫會按個人體質處方中藥、針灸或刮痧，助病人恢復體魄、暢通經絡，頭部油脂便自然減少。症狀輕微者，可服用涼茶，她推介以下兩款︰

■夏桑菊（改良版）

材料：桑葉20克、菊花20克、夏枯草20克、銀花20克、荷葉1/4片、冬瓜糖（或冰糖）適量、冷水2公升

做法：把以上材料洗淨，鍋中加入冷水，將所有材料放進煲內，滾起後轉中火煲約1.5小時，最後加糖調味

功效：清熱解毒，消腫解暑

■銀菊甘草茶

材料：菊花約5粒、銀花約15條、炙甘草3片、冰糖適量、滾水250毫升

做法：把以上材料放入杯中，以滾水冲泡，加蓋焗20分鐘即可飲用

功效：清熱消瘡，補脾和胃

註︰體質偏虛、偏寒、孕婦、月經期間及感冒期間不宜飲用，如有疑問，建議先諮詢註冊中醫

[健康]

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