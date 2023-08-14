洗極都痕 頭癬定濕疹？ 搞錯頭痕原因 隨時永久脫髮

炎熱高溫下，頭皮皮脂腺轉趨活躍，令分泌增多，容易積聚油脂及滋生細菌，使頭皮變得敏感及發癢。皮膚及性病科專科醫生劉顏銘表示，一般情况，洗頭確是最簡單有效的止痕方法，「大汗、頭油較多的人，建議每天洗頭一次，把頭皮徹底洗乾淨，避免污垢殘留和阻塞毛孔。當然，要選擇適合自己髮質的洗頭水，保持油脂分泌平衡」。但若然每天洗頭，頭皮還是持續痕癢，還伴隨有紅色斑疹、大量脫屑、頭皮浮腫、冒膿疱，甚至有掉髮等徵狀，那就當心可能並非一般的頭痕了，需要正視及找出原因。

脂溢性皮炎 男患者佔多

劉顏銘說，引起頭痕的原因眾多，撇除糖尿病或腎病等內科疾病所招致，其他如各種發炎性皮膚疾病、感染等，都會叫人頭癢難耐。當中較常作祟的就有脂溢性皮炎，「它是十分常見，亦容易復發的皮膚炎症，以男性患者佔多」。

脂溢性皮炎的成因，在醫學上尚未完全解開，但普遍相信與皮屑芽孢菌過度增生有關。劉顏銘指出，這種真菌存在於大部分成年人皮膚上，正常不會構成健康風險；然而，受某些誘因刺激，例如皮脂分泌過度旺盛，皮屑芽孢菌便會大量滋長，並積聚在皮脂腺密度較高及活躍的位置，例如頭皮。由於皮膚菌叢失衡，有可能刺激免疫系統，引起皮膚一連串發炎反應，造成發紅和脫屑。

由於脂溢性皮炎和濕疹（異位性皮膚炎）所引起的頭痕徵狀很相似，故很容易混淆。劉顏銘不諱言，兩症都屬於皮炎，症狀相近，一般人確實不容易分辨，需要靠醫生臨牀經驗去判斷。「皮屑芽孢菌喜歡在油脂分泌多的地方滋生，所以假如患者頭皮痕癢、泛紅、脫屑之餘，同時額頭、眉間、鼻翼兩側、耳朵、前胸等位置，亦出現類似情况，就傾向是由脂溢性皮炎所引起；但如果患者本身有異位性皮膚炎的歷史，又投訴頭皮十分痕癢，則會傾向相信是由異位性皮膚炎所造成；若患者全身只是在頭皮有發紅、出疹子、搔癢，便會考慮是否屬接觸性皮炎，最近有否染髮或轉換洗頭水呢？」

此外，脂溢性皮炎的頭痕，一般會反覆在固定位置出現，尤其是髮線；反之，濕疹通常無固定病灶，可以影響整個頭部。脂溢性皮炎的另一特徵，是常伴有鱗屑或略帶黃色結痂的斑片，而急性頭皮濕疹發作時，雖然可能會滲液，但就無油脂性鱗屑。

頭皮濕疹 宜用溫和洗頭水

兩者治療方法不盡相同。劉稱，輕微的頭皮脂溢性皮炎，可在坊間購買含藥性成分的非處方抗屑洗頭水，例如硫化硒（selenium sulfide）、吡硫鎓鋅（zinc pyrithione）、煤焦油（coal tar）、酮康唑（ketoconazole）、水楊酸（salicylic acid）等。建議每周使用2次，持續至少1個月；如情况無改善，或十分痕癢，可經醫生處方，使用外用類固醇藥水或藥膏來減輕不適感。至於頭皮濕疹，則建議使用成分溫和的洗頭水，避免刺激頭皮，並塗上經醫生處方的外用類固醇藥膏或藥水，控制炎症，減少痕癢。

頭癬或人寵傳播 須口服抗真菌藥

值得一提的是，天熱潮濕，除了容易爆發脂溢性皮炎和濕疹外，亦有利真菌滋長，萬一不小心把真菌帶到頭上，就可能形成頭癬，患者不單頭癢、脫屑、起膿疱、結痂，還會斷髮，甚至有可能導致疤痕性永久脫髮。

「頭癬主要是頭皮受到皮膚癬菌所感染，這類真菌可以是人傳人，或經由帶菌的寵物如貓、狗等傳播，多見於兒童，而免疫系統較弱的成年人，同樣有可能受感染。」劉顏銘提醒，頭癬傳播力強，患者需要盡快求醫，而治療方法主要靠口服抗真菌藥，「因為外用藥物無法滲透到毛囊根部，治療作用不大。而口服藥則建議最少服食4至6周，但臨牀所見，很多時都要服食2至3個月，確定頭髮重新長出，才算痊癒」。

文：沈雅詩

編輯：王翠麗

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