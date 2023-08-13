街知巷聞：中英街 走進禁區中的禁區

【溫•故】 沙頭角居民 中英街買餸

外界或覺得中英街是金行和藥房林立的沉悶街道，但自小隨祖母出入此地的阿聰，說這地方具「現場感」：「這裏的居民晚上過社會主義，睡醒可以過資本主義，是世界獨有奇景。」中英街長約250米、寬不足7米，旁邊的華界（前稱沙頭角鎮，現屬深圳鹽田區一部分）佔0.178平方公里，居民約6000人。中英街的4個管制站分別位於連接深圳的橋頭、英界新樓街（出入口現關閉）、英界菜園角，以及較多港人出入的車坪街。

阿聰小時候會在清早隨祖母坐巴士回沙頭角公路的外家禾坑村，之後再入中英街買雞和魚鰾等回去做菜。阿聰說那裏買到客家人慣食的新鮮閹雞和雞𣚺（hong²），食味與香港不同。魚鰾則較名貴，可配蝦米勝瓜，亦是客家九大簋的一道。臨離開前，祖母例必到海山酒樓飲茶，他記得環境髒亂，吃的多是大包，但祖母旨在跟鄉親碰面，之後趕回大埔煮午飯。上世紀八九十年代的中英街有小食店和商店，人流暢旺，每有公安巡察他都緊牽祖母，「那時小，覺得公安的眼神、髮型令我害怕，制服也跟香港警察不同」。治安卻無虞，畢竟出入要禁區紙，「拐子佬」不敢出沒。中英街及毗連一帶呈半島狀，南面有陸地連接英界，東面是沙頭角海，西和北面都有河溪相隔。在西南面的河涌仍可見英界高腳屋。

華界中有阿聰之前常提及的沙欄吓村，商場和食肆用人民幣和簡體字，但不用出示回鄉證，令人有時空錯亂之感。內地居民到此觀光，可免費在網上預約，現場自助取證。至於港人，在疫情前可參加在深圳出發的旅行團到訪，現在只能經上水警署簽發標明可進入中英街的禁區紙才可內進。

【探•古】 中英街界碑

中英街今年1月隨通關而重開，現適逢暑假，人頭湧湧。向北走去，左面和右面的店舖分屬英界和華界，只見操普通話的旅行團都往左面湧去。右面的部分騎樓在2000年代重修，外觀較新派。在人來人往間，可見到舊的中英街街牌跨立於兩間商店之間，有的甚至變成掛袋架。中英街共有8塊界碑 ，其中一個擋在店舖正門，但遊人多沒有理會。界碑面向深圳一邊寫有「光緒二十四年 中英地界 第X號」，向香港的一面寫有「ANGLO-CHINESE BOUNDARY 1898 NO.X」。1941年日軍侵佔香港後曾移除3至7號界碑，後於1948年重立。1、2號界碑在華界中英街歷史博物館附近原位安放，8號則在沙頭角河橋下。

橋頭與海濱棧道

中英街北端是橋頭閘口，連接橋另一邊的中英街聯檢大樓。大批內地遊客在此等候進出，亦有的排隊與中英街界碑合照，公安在旁以大聲公管控人流。阿聰帶路往右邊走向華界的步步街，這是條沿沙頭角河延伸的清靜街道。閘口的喧嚷聲漸遠，阿聰感慨：「這是條影響世界的河流，是兩個意識形態的接觸點，全世界沒多少這樣的地方。」正如教科書所寫的，1898年英國向清政府租借新界，為期99年。雙方於是勘定新界北部的陸地邊界，使沙頭角一分為二，確立以中英街連接的華界與英界。不過，近年官方大力宣傳一個在沙頭角河「拔旗遷界」的傳說。在勘界之前，英方準備以河流為界，但這樣沙頭角沙欄吓村和東和墟均會劃到英界，有村民不願歸英國人接管，於是私自拔去英國人插在河邊標明界限的界旗，轉插到另一乾涸河牀上，亦即後來的中英街。在華界沿海而建的海濱棧道，有一系列介紹沙頭角愛國事迹的浮雕版畫，亦有記下此傳說。隔着沙頭角河，可見到深圳民房和海景路帶狀公園，對岸遊人好奇觀望。海濱沒有中英街般繁囂，有遊客歇息漫步，眺望對面海的榕樹凹和谷埔。棧道旁有碧海苑，據說置業的多是港人，阿聰也有朋友住在此，「比較休閒，可以去香港購物、上班，享受到內地的管理費雜費，又可以出去內地消費」。

城中村沙欄吓村

繞海濱棧道一圈後，可回到華界沙欄吓村，阿聰說住戶多為外省農民工，原居民多已住到新式私樓，如後面的中英街壹號。這是條典型的城中村，村中保留吳氏宗祠、伯公廟和天后宮。熱中尋訪廟宇的，可連同英界的山咀村協天宮、三和堂天后宮、鹽寮下天后宮一同拜訪，訪問當天前兩者正在整修。在高溫下，阿聰仍細看天后宮的捐款碑記，「天生、天養、天送、觀等，這些是常見的客家人名字」。沙欄吓村祖先本來扎根山咀村，後為方便捕魚在約300年前於此建村。阿聰發現村內有理髮店仍用此地舊稱「沙溪」命名。

沙欄吓旁邊是1999年落成、免費參觀的中英街歷史博物館，當日遊人如鯽。該館分4層展廳講述客家人到沙頭角一帶建村、中英街形成、經歷戰火和改革開放後的歷史，資料翔實，也有珍貴展品如村民的過境耕作證，4樓展板的答謝名單有夏思義、高添強、劉智鵬等香港學者。

東和墟舊址

沙欄吓村與中英街之間的街區，是從前的東和墟所在，現時街道仍大致與從前墟市的上街、下街、舊街一致。德國傳教士韓山明早在1840年代於沙頭角傳教，為東和墟留下寶貴文獻，其時約有72間商店，如當舖、魚欄、煙館及有名的狗肉麵館，在中英街的浮雕壁畫中亦有記載。阿聰補充，吃狗肉是舊時客家人文化，他阿爺也常吃。現在雖沒有東和墟，這裏依然是購物勝地。鹽田區人尤其愛光顧華界兩間「港貨」老字號波記和實惠，諸如洗頭水、麵食和零食等，大部分人雙手都提着它們的黃色背心膠袋。實惠的膠袋上印有「ＷELCOME」，設計仿照1980年代香港惠康。中英街另一「特產」是炮仗，香港自1967年起禁止放煙花爆竹，但鄉民會悄悄到華界購買，例如中英街以前有國有化的沙頭角綜合商店，商店只收港幣和經營出口商品，現在於華界雜貨店仍可尋到。

菜園角

上半晝走了華界一圈，中午回到中英街的英界。從主街轉進通向菜園角的小巷後，會見到一片乏人打理的菜地，「菜園角」因河流乾涸後改作種菜而得名。隱身在巷尾的，是名為「茶檔」的茶記，店主說已在此開業數十年，疫情時曾關閉。阿聰稱它是全港最隱世、也從未見過介紹的食肆。這次阿聰再訪，本來期望不大，但食物帶來驚喜，巴東牛肉河粉配檸檬桔水50元有找，河粉幼身爽滑，應是有內地貨源的優勢。茶檔鄰近菜園角出入口，較車坪街少人出入。有一騎着單車的男人帶着貨籃多次進出，在車上向關閘人員揚手出示禁區紙便放行，阿聰估計男人是在兩地間帶貨。

英界禁區

經菜園角出入口回到英界（即香港沙頭角禁區），其面積有0.33平方公里，居民近4000人。景色頓變成樸實鄉郊，唯一未「解禁」的沙頭角村落崗下村外，仍有人在小幅農地上耕作，也有以跨境學童為主的福德學社小學，以及在修繕中的法定古蹟協天宮，也可以遠觀仍在停用的沙頭角邊境管制站，阿聰說疫情前坐的「沙巴」（沙頭角快線）即經此路。近海的一邊有新樓街、近年開放予旅行團到訪的「沙頭角之角」與沙頭角碼頭。碼頭停泊往吉澳的渡輪，如居民想坐小船到谷埔或荔枝窩等，通常於旁邊的避風塘出發。外觀鮮艷的沙頭角邨樓下沒有鐵閘，感覺像是村屋，讓居民發揮巧思，按自己生活習慣佈置。

【知•新】 水上人安居40載 怕解禁變亂

阿聰在新樓街遇到正在收衫的居民，二人聊起來。這阿姨是在此居住近40年的水上人，從前隨父親在這一帶捕魚，遠至東平洲。上岸後到大埔、火炭等工廠打工，剛滿60歲。她說這邊住的主要是客家人、鶴佬人、水上人，互相嫁娶，與華界沙欄吓居民亦稔熟，「大家見到都認得出」。言談間夾雜客家話。她憶述以前新樓街旁有船廠，海邊是水上人搭建的高腳屋。「那時我爸爸建屋用了數千元，後來政府說危險要拆，我們不想拆。因為（高腳屋）夠大，我們建了2層，一層有3間房。」對岸華界的住宅住的多是港人，英界這邊則有2018年入伙的新住宅尚澄，本來乏人問津，「疫情時封關，有的居民回不了（華界），，但又剛好要續領禁區紙，於是多了一班買家……這邊好住，但之後要開放，怕多了外邊的人來，會較亂」。

阿聰有留意深圳發展，見到近年大鵬灣附近的增建地鐵站，將沿海景點連成一線，香港禁區開放似勢在必行。「自由行是好，但可能引來犯罪、走私，本身這邊都多水貨。」他建議可為一般遊客增設數百元收費的簽證，這門檻可減低居民對治安的憂慮，同時配合政府開放政策。

（系列完）

【沙頭角系列】

文、圖˙ 梁雅婷

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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