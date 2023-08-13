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社會實驗：聽廣播劇穿越時空 坐上紅van睇真油尖旺

【明報專訊】無論是否自認「MK仔女」，香港人經常在油尖旺一帶聚會、吃喝玩樂，甚至工作，大量經濟與社交活動在此發生。「非常香港」項目經理李朗欣（Lorraine）形容，很多人就像是油尖旺的「第二街坊」。「非常香港」繼今年初在元朗區舉辦「非常社區節」，這次來到了油尖旺區，並策劃紅van導賞團，誠邀各位街坊細閱街道承載的歷史文化，對似是熟悉的街道或有另一番體會。

背景

項目：油尖旺區紅van導賞團

目的：讓公眾人士了解油尖旺區的歷史與文化

人物：「非常香港」、服務油尖旺區的NGO工作者、導賞團參加者

「第二街坊」誰也曾MK過

「作為曾經『MK』過的人，都會知道旺角在心目中有幾個關鍵字，可能是旺中（旺角中心）、西洋菜南街。」Lorraine提到的幾個地標，是不少港人常去的熱門蒲點，「但其實除了這些之外，也有很多其他旺角或油尖旺的面貌，我們是不知道的」。油尖旺不缺富有人情味的故事和空間記憶，只是在歷史洪流中逐漸被遺忘。

油尖旺區的「非常社區節」其中一個重點活動是乘搭紅van，一邊在小街穿梭，一邊聆聽以社區歷史文化為主題的廣播劇。地區導賞團不是新鮮事，但選擇紅van作為載體相當特別。紅van與油尖旺有什麼關連？Lorraine發現很多路線正是接駁油尖旺與港九新界，每天接送各區的香港人，「雖然人們來自不同地方，但是紅van就好像將他們由自己的社區，一個private（私人）的領域，連結到這個有共同回憶、經常去的空間」。 她提到油尖旺區與新界及鄉郊地區不同，難以找到寬闊的公共空間，社區由方方正正、井字形的街道構成，因此參加者更適宜乘坐紅van，體會在街道間穿梭的感覺。

由2053年回來看社區變遷

（廣播劇對白）「爺：呢㗎車你梗係無見過啦，𠵱家嘅小巴個樣都唔同晒咯！呢個係30年前嘅設計嚟，以前我哋會叫佢紅van。」

由登打士街出發，參加者沿途會聆聽一段廣播劇，跟隨俊仔與爺爺由2053年重返2023年的香港。劇中未來的油尖旺經歷幾番變遷，俊仔不知道舊時街道的樣貌，由爺爺述說地區故事與回憶。這個幻想很可能成真，因為油尖旺區將會大規模重建。透過時空穿梭的設定，Lorraine希望廣播劇能涵蓋這區的過去（2023年前歷史）、現在（2023年）與未來（想像2053年經歷重建後景况）。

油尖旺向來是不斷變化的地方，只是十多年前，旺角整條街道充滿busker（街頭藝人）熱情表演，頭頂還有五光十色的霓虹燈招牌。隨着地區發展與政策更新，這些畫面已經不再一樣。以下介紹紅van導賞團其中兩個景點，跟隨兩爺孫的聲音，初嘗社區人事物於不同年代的故事。

雀鳥花園：見證雀仔文化式微

（廣播劇對白）「孫：呀，好似有聽爹哋講過。佢話以前太公舖頭隔籬有條雀仔街，係喺朗豪坊嗰邊搬過嚟㗎。」

旺角康樂街因聚集許多售賣雀鳥的攤檔，被稱為「雀仔街」。1990年代，政府決定重建康樂街一帶舊樓，成為今天的朗豪坊。檔販則遷往園圃街雀鳥花園，亦是現時香港人所指的雀仔街。Lorraine和「非常社區學堂」其中一組學員曾經落區，與一對老夫婦聊天。他們經營雀仔舖「平記」多年，經歷由康樂街搬遷至雀鳥花園，慨嘆昔日景况與現時有很大落差，「以前地理位置方便，還有很多雀友會過來聚集。就算不是來買雀，也會帶雀鳥過來聊天，那時候多好多人」。再加上現時政策禁止攜帶雀鳥乘搭巴士，早年更有禽流感陰霾，令雀鳥文化日漸式微。

Lorraine一行人當天落區兩三小時，游走花墟及雀鳥花園，除了體會社區轉變，亦從中知道許多人物故事。譬如「平記」夫婦會暱稱他們的雀仔為「BB」，即使颳颱風也會返回店舖餵食和清潔鳥籠，風雨不改悉心照料。導賞團的廣播劇會聲演這些小人物的真實經歷，參加者可以細聽感受。

廟街：歌廳凝住歡樂時光

（廣播劇對白）「孫：我記得之前跟爸爸嚟過廟街，都已經覺得呢度好得意。原來以前廟街再多啲嘢玩㗎？有舞廳，又有大牌檔。」

有些文化已經消失，仍然存在的，卻被時代遺忘。Lorraine與另一組學員為了解廟街歌廳文化，有一晚放工後走進「艷陽天歌廳」，體驗上一代人的娛樂活動。參與其中的學員Debbie形容，歌廳的氣氛與唱卡拉OK的分別不大，「還更棒，有live（演奏），下面的人還會為你鼓掌」。每首歌盛惠100元，可以請駐場歌手演唱，或與她們合唱、獨唱。他們幾個年輕臉孔出現在一群中年人之中，但Debbie說招待的歌手熱情不減，亦樂於分享經歷。Lorraine補充，從歌手口中才知道他們並無底薪，收入全靠顧客的消費。歌廳一般開放至凌晨3、4時，但關門時間按情况而定，「如果客人有興致繼續唱，他們不會關門」。

Debbie環視現場其他觀眾，有些攜眷出席，有些則帶私家咪，對歌唱十分認真。她記得一個幫襯歌廳10年的叔叔，當時聽到他人演唱的一首英文歌，因為覺得很動聽而立即上YouTube學習，「真的有趣。這個地方對他來說也是很重要，下班之後他又可以放鬆，又可以展示他的才華」。Debbie和其他學員當晚都非常享受，她將歌廳的片段上載至社交平台，更收到很多朋友的回覆，紛紛好奇她身在何處。

（廣播劇對白）「孫：咦，我哋好似返到去2053年喇喎，隔籬啲唐樓都變番做高樓大廈。爺爺，我哋返咗嚟喇。」

紅van導賞團還會介紹更多景點與故事，留待參加者沿途發現。對於很多油尖旺區的「第二街坊」，這僅僅是一個工作地點、與友人「飯聚」的地方；Lorraine希望這次導賞團，促使團友放下對油尖旺的固有視角，重新探索社區。

用盡公共空間 延續集體回憶

這次紅van導賞團由「非常香港」策劃，Lorraine負責撰寫廣播劇的劇本，同時亦有長年服務油尖旺區的NGO參與其中。導賞團源於「非常社區學堂」計劃，來自多個NGO的學員學習「地方凝造」的概念，並走進他們服務的油尖旺區實踐，蒐集第一手資料，構成廣播劇內容的根基。計劃一共有9堂課，結合理論及實踐，教導學員如何善用社區的空間和資源。Lorraine提到不少學員來自社工背景，善於以社福角度介入社會問題；這次計劃則引入「非常香港」所關注的公共空間規劃概念，幫助在社區深耕細作的人完善服務。Debbie是香港紅十字會活動幹事（社區備災），服務區內劏房居民。劏房環境狹窄，她認為學堂擴闊了自己對公共空間的想像，「我不可以幫劏房戶搬家，令他的空間擴大，但可不可以在外面的公共空間，讓他們一起做一些活動？」

邀街坊父子檔聲演廣播劇

另一位來自社工背景的學員則提到，以前在公共空間策劃活動，會把空間特點視作限制。譬如這次「非常社區節」的活動選址登打士街公園，兩邊擺放着很大的花槽，「其實我們用不了那個位置，以社工的角度就是限制，而那個限制我們改變不了」。參加「非常社區學堂」之後，她開始思考更多可能，例如安裝一個跨越花槽的平台，把空間的限制轉化。與此同時，她亦學會善用公共空間原有的資源，「同一個活動可以放在中心裏面進行，點解一定要在公共空間做呢？我會思考多了，我們要怎麼賦予活動本身的意義，與這個空間有連結」。

位於大角嘴的沐恩浸信會一直服務區內街坊，作為社區的一員，堂主任吳明光與兒子Kerux聲演廣播劇中的爺孫角色。Lorraine曾考慮邀請專業配音員錄音，但最終決定由這對父子檔聲演，讓整個項目更是油尖旺街坊促成的產物。配音不止是一次新奇的經歷，來年升讀中一的Kerux亦從中加深對社區的認識。「不少90年代的電影都是在那裏取景，《古惑仔》、《旺角卡門》……」吳明光練習對白期間，讀到一些在油麻地果欄拍攝的港產片時，對身旁兒子說道：「我估你都唔識嘅。」隨即考考Kerux《古惑仔》由哪個演員演出，一如所料年紀輕輕的他答不出來。每一代人有專屬他們的集體回憶，與空間相關的記憶要如何傳遞下去？相信這次導賞會是Kerux和其他參與者寶貴的一課。

「那個周末，我坐上了回到過去的 旺角紅VAN」活動詳情

日期及時間：

8月19日（下午1時30分、3時、4時30分）

8月20日（上午11時、下午12時30分、3時、4時30分）

（每程導賞約1小時）

集合及解散地點：旺角登打士街休憩處

報名：bit.ly/3s7P5es

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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