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2023年8月13日星期日
星期日生活
怠慢的維修
歲月的塗鴉
周日話題：無政治立場的政治：倫敦街頭的中國塗鴉
無名周記：那不止是一團蘑菇雲
誰人日記：病人的習慣
周日話題：街頭藝術學者Paul Gough 塗鴉多反權威 認可政府罕見
阿貓阿狗：#199 旅行（六）
開門讀書：無人相信的民主
同場加映：在轉型城鎮，認識人類
日本人眼中的中國人
老少女之麻糬周記！
Long D：（四十二）狂歡節
圖文城市
同場加映：短住日本，思索與家的距離
放心寫作：#51 守護一生
讀者來信：那一本書
movie chic, movie style：《藍色巨星》 情感澎湃，直撲入耳
論語‧電影：Thank you for healing me
家明雜感：《狂牛》 臭男人百世流芳
影片簡評
單元連載：香港書61
星期日文學‧唐詩精神 水墨境界——專訪李志清、蒲葦
{哲學教育達人}李敬恒 樂戲書畫 蒐集興趣成癖 大師兄玩物生活哲學
盤中食事：廚房有兩大剋星 脆皮乾炒牛河×水晶咕嚕肉
社會實驗：聽廣播劇穿越時空 坐上紅van睇真油尖旺
街知巷聞：中英街 走進禁區中的禁區
未來城市：指望電動化、輸入外勞？ 支援未到位 綠van逆風而行
誰人日記：病人的習慣
【明報專訊】旅遊回港之後便要重投工作，唏噓非常。
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怠慢的維修
歲月的塗鴉
周日話題：無政治立場的政治：倫敦街頭的中國塗鴉
無名周記：那不止是一團蘑菇雲
誰人日記：病人的習慣
周日話題：街頭藝術學者Paul Gough 塗鴉多反權威 認可政府罕見
阿貓阿狗：#199 旅行（六）
開門讀書：無人相信的民主
同場加映：在轉型城鎮，認識人類
日本人眼中的中國人
老少女之麻糬周記！
Long D：（四十二）狂歡節
圖文城市
同場加映：短住日本，思索與家的距離
放心寫作：#51 守護一生
讀者來信：那一本書
movie chic, movie style：《藍色巨星》 情感澎湃，直撲入耳
論語‧電影：Thank you for healing me
家明雜感：《狂牛》 臭男人百世流芳
影片簡評
單元連載：香港書61
星期日文學‧唐詩精神 水墨境界——專訪李志清、蒲葦
{哲學教育達人}李敬恒 樂戲書畫 蒐集興趣成癖 大師兄玩物生活哲學
盤中食事：廚房有兩大剋星 脆皮乾炒牛河×水晶咕嚕肉
社會實驗：聽廣播劇穿越時空 坐上紅van睇真油尖旺
街知巷聞：中英街 走進禁區中的禁區
未來城市：指望電動化、輸入外勞？ 支援未到位 綠van逆風而行
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讀者來信：那一本書
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未來城市：指望電動化、輸入外勞？ 支援未到位 綠van逆風而行
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