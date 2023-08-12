輕過手機 毋須開App 3秒起飛 HoverAir掌上航拍機 追住你selfie

提到輕量型航拍機，或許有人還記得6年前的Hover Camera Passport；HoverAir X1是同廠推出的全新產品，今年5月在眾籌平台Indiegogo上架，不足1天內已達籌款目標，最近更有代理正式引入香港。HoverAir X1的機身連電池只重125克，比不少智能手機更輕巧，而且機身可以摺合，無論是平時出外拍攝或是旅行時使用，帶出街周圍走都非常方便。

5模式包括追蹤環迴鳥瞰

用家使用時只要打開兩側槳葉並放在掌心上，再根據需要點選機身上拍攝模式按鍵即可。機體最快能在3秒啟動相機及升空，就算是一班人想拍攝團體照，也不怕因繁複的設定令朋友們失去拍攝興致。槳葉採用封閉式護架設計，減少在飛行時與外物碰撞的風險。

為降低使用門檻，HoverAir X1預設有5種簡易拍攝模式，用家只需按下機身按鍵，系統便能自動執行拍攝指令。拍攝模式分別有用於自拍的原地升空（hover）、用於自動追蹤拍攝的智能追隨（follow）、能從拍攝主體前方向後慢慢飛走的拉闊（zoom out）、自動圍繞主體飛行一周的360度環迴（orbit）及從高處向下拍攝的鳥瞰 （bird's eyes）。至於高階用家則可透過iOS及Android專用App無線遙控機體，拍攝出更多創意的影片或相片。

3重影像穩定 4級防風

雖然機身又細又輕，但廠方表示內置機械式及電子式平衡技術，配備3重影像穩定功能，同時具4級防風能力，在微風的戶外都可以拍攝出穩定的影片及相片。在拍片方面，最高可攝錄2.7K@30fps格式影片，在HDR動態影像模式下則最高拍攝1080p格式；至於影相，最高可拍攝1200萬像素影像，也支援連拍功能。機體採用視覺慣性里程計（visual inertial odometry）定位技術，通過電腦視覺及人工智能，偵測室內環境並以厘米為單位去定位，減少因接收不到全球衛星定位信號，或是複雜的磁場，導致機體失控或無法起飛的問題。●

HoverAir X1規格

拍片像素：2.7K@30fps、1080p@60fps、1080p@30fps（HDR）

拍照像素：1200萬像素

最高速度：7米/秒（水平）、1.5米/秒（升降）

飛行高度：最高15米

使用時間：約11分鐘

容量：32GB，不設插卡

體積：127×86×31mm（摺合）

145×127×30mm（打開）

重量：125g（連電池）

售價：$2598

網址：wearereadyhk.shoplineapp.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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