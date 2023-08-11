藝術家記錄生活點滴 版畫日記連繫父女情

過百幅版畫佔據了一整堵牆，內容圍繞着職場、個人興趣、家庭生活和疫情封城等，娓娓道來一個人7年來（2016至2022年）的生活。何文津這一系列版畫從2016年開始創作，某次探訪住在看護中心的父親後，覺得總不能每次都空手而來，於是帶來一些講述自己生活的版畫，「那些影像就像跟他傾談我的日常生活」。

記錄獸醫生活 引發共鳴

何文津既是版畫藝術家，又繼承父親的事業——獸醫，所以父親對她描述獸醫職場的版畫特別有同感。她從醫多年深諳動物心理，「有時候有些動物脾氣很壞，就算你非常友善和冷靜，牠們都會想攻擊你、嘗試咬你，因為牠們不想再在這裏，牠們只想回家」。父親最喜歡的版畫是她工作時被動物咬的一幅，看到後就笑了起來，父女兩人都曾被咬，父親甚至曾被一頭豬咬斷手指骨。

製作這一系列版畫時，她通常坐在工作室，先回想起上一周發生過什麼事，然後選擇要跟父親分享什麼事情。因為每周都會探訪父親，為了加快製作麻膠版畫（linocut），「所以我為自己定了一些規則」。首先所有版畫都是同一尺寸，而且大多數作品只用兩種顏色，一種顏色用來說故事，另一種顏色用來表達情感。然而透過混色，她的版畫看起來卻不止兩種顏色，今次展品也展示了版畫系列的顏色試版（colour trial proof），讓觀衆更深入了解版畫家的創作過程。

後來貼在看護中心牆壁的版畫愈來愈多，需要定期輪換，由父親選擇換走哪一幅，「你就知道哪一幅不太有趣」。疫情期間，她仍繼續創作「視覺日記」，譬如一個人在封城時需要面對的孤獨感，因應封城政策而要自己剪頭髮，甚至習慣了愣在電腦面前工作。因為政策所限，那時家屬也未能探訪父親，但她繼續寄版畫過去，跟父親對話。後來父親過世後，她整理父親的遺物時發現版畫全放在抽屜裏，可能基於衛生原因，父親或許在疫情期間就再沒看過她的版畫。

女性視角講女性故事

英國人也會自嘲英國是「美食沙漠」，彷彿只得炸魚和薯條。何文津在新加坡父親和馬來西亞母親的華裔家庭背景下，即使大家還是用英語溝通，但她是吃中餐長大，所以版畫主題不時見到一班人聚餐的景象。美食以外，游泳也是她的興趣之一，但她最留意的是女性體態。

她認為即使在藝術世界，女性藝術家湧現也不過是近50年的事，或許我們習慣了藝術品從男性角度凝視女性，所以她想以女性角度重新講述女性故事。她的版畫不乏老態龍鍾、體態豐滿圓潤的女性，也是她在生活中最常看到的女性形象，「我認為我們需要對日常有其他解釋」，而不單是荷李活過往為女性美定下的規則。

過去7年，英國人先後經歷脫歐公投、疫情封城等大事件，何文津從「視覺日記」回首過去，「我們明顯身處在一個更瞬息萬變的世界裏，我們無法控制它，而能夠控制它的人也許沒有動力去幫助我們。但我覺得我們還能夠控制日常生活，我仍然喜歡吃，我仍然喜歡游泳，我仍然喜歡版畫，我感覺我還是同一個人」。●

■何文津：莫失莫忘

日期：即日至8月27日（公衆假期、周一休息）

時間：下午1:00至晚上7:00

地點：石硤尾賽馬會創意藝術中心8樓L8-06室香港版畫工作室

網址：bit.ly/3Osu9Hz

文：嚴嘉栢

編輯：鄭穎琦