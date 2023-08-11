荔枝角玩創精緻越南菜 椰青水蒸蟹 精華在湯汁

近日氣溫高企，加上經常下雨，又熱又濕，最適合品嘗清爽的水產。越南海鮮河鮮多不勝數，當中以肉蟹和大頭蝦最著名，Chill Vietnam Cuisine & Bar亦力推招牌菜——越式椰青蒸肉蟹。他們嚴選1斤4両重的新鮮越南肉蟹，用上足4個椰青的椰肉和椰水，加入蛋白和月桂葉原隻蒸半小時，上菜前再撒上幾片越南地道香草鵝帝，其近似芫荽的清爽香氣有助提鮮。肉蟹肉質結實嫩滑，果然沒讓人失望；但叫人更驚喜的是鮮甜無比的蟹湯，滿滿的蟹肉鮮味精華帶有濃濃的椰子清香，甜而不膩，忍不住喝了兩大碗。

越南湄公河出產的大頭蝦以鮮甜肥美見稱，每年7至9月為盛產期，蝦膏格外甘香豐腴。總廚Jason Tse特別以番茄、乾葱、香茅、魚露、鵝帝、檸檬汁等烹調醬汁，來配搭膏多肉爽的越南大頭蝦，其濃厚酸甜微辣的滋味與鮮甜滑溜的蝦膏相當匹配，冶味開胃，是絕佳的頭盤之選。

越式雞尾酒 妙配士多啤梨爆珠

老闆William Mau本身是資深調酒師，曾任職多間星級酒店和食肆，醉心研究不同酒類，而且他創意十足，在設計自家餐廳的drink list時更花盡心思。在有如武林秘笈的酒單上，有超過20款自創越式雞尾酒，主要以越南出產的烈酒和當地常用果汁、香料等元素創作。如以日本抹茶配越南Gin酒、越南桔仔、薑、檸檬汁、蜜糖等調製成的Emerald，加入紅豆及士多啤梨爆珠，好味又好看，絕對是另類bubble drink。雞尾酒外，另有一半是官茶坊TEA CHÂTEAU的特色茶飲，選擇甚多。

燒鵪鶉焦香 豚肉串油香嫩滑

除了海鮮，很多人還記掛着越南的街頭小吃。大廚把它們改頭換面，變成精緻的開胃小菜，正好用來配襯雞尾酒。好像河內街頭常見的燒鵪鶉，大廚先用黑糖及10多款香料醃製鵪鶉2天，肉味濃郁鮮嫩多汁，外皮酥脆焦香更保留了街頭燒烤風味。而另一款黑糖椰青燒豚肉串，則是南部地區常見的烤豬肉變奏版，以厚切豬腩肉加入黑糖、椰青水等調味料醃製，豬腩肉油香嫩滑，別有咬口。

pho湯底熬12小時 過濾3次只留精華

當然吃越南菜又怎少得pho，這裏的越南湯河不止配料選材講究，湯底也落足心機。以牛肉當主角的火車頭雜錦湯河，湯底以牛筒骨、牛骨髓、白蘿蔔、洋葱、薑等為基底，再加入來自越南北部的多種香料熬煮12小時，過濾3次後只留下精華部分，務求入口啖啖都充滿牛香。而海防鮮蟹肉番茄湯河也是大廚的另一心機之作，單是每次準備湯底也會準備40斤蟹乸，先拆去蟹肉蟹膏，再把烤香過的蟹殼熬煮10小時。配料除了爆炒鮮蟹肉、越式肉碎蛋餅、扎肉、豆卜、番茄外，還有一種野芋的梗莖名叫「白霞」，將它切片後燙熟，味道清脆爽口，是越南菜常見配料，難得在港也能吃得到。

■Chill Vietnam Cuisine & Bar

地址：荔枝角長義街9號D2 Place 1期3樓301號舖

查詢：2858 8606、6536 2686

註：另加一

文：司徒鳳恩

編輯：梁小玲

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