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副刊
旅遊

走入電影情節 化身魁地奇觀眾

【明報專訊】在影城內，能享受多種互動體驗，例如成為學校大廳上的互動壁畫，坐上飛天掃帚，拍下《阿茲卡班的逃犯》裏的犯人照，與魔法生物面對面接觸等。入場前，工作人員會請大家掃描他手中的QR code，因為影城內所有互動體驗均需依靠這個二維碼才能啓動，而且有QR code才能將影片存入自己手機中，因此再三提提大家的手機必須充好電，不然就會錯過一系列的互動體驗機會了。

提示：手機充夠電 勿穿綠色衫

我特別喜歡扮演魁地奇比賽的觀衆。大家應該還記得哈利波特於第一集《神秘的魔法石》首次參賽，當時不少同學在場歡呼，氣氛緊張刺激。來到影城便有機會扮演裏面的同學，順便認識如何透過鏡頭剪接來拍攝電影。工作人員會先讓參加者分別站在葛來分多學院或史萊哲林學院的區域上，然後看示範影片。進入看台後，工作人員會指引大家看着哪個攝影機，然後何時歡呼、何時喝倒采、何時蹲下閃避等。最開心是全部人也不怕尷尬，投入場景中，結束後在旁邊的電視機觀看拍攝合成效果，非常有趣，也可以透過QR code下載。須留意，由於場內不少體驗是透過影像合成科技來處理，故需用綠色背景屏幕，因此建議大家盡量別穿綠色衣服，否則影像穿過綠色，你會變成像穿了「隱形斗篷」一樣。●

[旅遊]

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