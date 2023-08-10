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high jewellery：探究藝術發展史 藉珠寶去一趟歐洲旅程

【明報專訊】這三年過得很微妙。

疫情時整個世界好像停擺了，但突然間一切又全面復常，大家若無其事地恢復原本生活節奏，尤其是很快便自動地回復到「放假便旅行」的模式。在疫情期間，Van Cleef & Arpels卻籌備了一趟與別不同的Grand Tour壯遊旅程，以18、19世紀盛行的貴族旅行為靈感，將各地景色名勝化身成最新推出的高級珠寶系列，展開一場藝術歷史之旅，並讓大家思考旅遊的意義。

Grand Tour起源於16世紀的英國，因旅程中會途經多地，並以環遊歐洲一圈而得名。年輕貴族紛紛參與這種為期2至3年的歐洲大陸探索之旅，補充學術以外的知識，同時磨練性格品質、拓寬文化視野，為踏入社會做好準備，想起來也有點像現在的遊學團概念，只是當時能夠去Grand Tour的都是貴族子弟。

「偉大的旅程是藝術品」

當年的旅程通常不缺巴黎及意大利的名城，而法國北部、瑞士、阿爾卑斯山脈地區和德國各邦也是熱門目的地。此遊歷體驗受當時的社會環境、藝術風潮和潮流風向影響，讓年輕人探索各地名勝，既可領略顯赫一時的歷史遺蹟，亦能鑑古知今汲取教訓。Grand Tour後來也由貴族延伸到藝文界，不少藝術家及學者也借着旅遊吸收文化涵養。

1910年是 Van Cleef & Arpels創立後的第4年，法國作家André Suarès的意大利遊記《雇傭兵遊記》（Le Voyage du Condottière）正式出版。他穿梭意大利「靴形半島」的文化重鎮威尼斯、佛羅倫斯和那不勒斯，探索文藝復興巨匠Leonardo da Vinci、Botticelli及Michelangelo等人的藝術傑作。他認為：「如同人生中其他重要的事情一樣，一段偉大的旅程是一件藝術品，是由人創造的作品。」

品牌今年的高級珠寶系列名為Le Grand Tour raconté par Van Cleef & Arpels，正是追尋這些Grand Tour旅人的足迹，重新詮釋歐洲不同城市的文化遺產。饒富雕塑美感的頸鏈和耳環令人聯想到文藝復興時期的珠寶，雍容華美的手鐲以古典風格的微型馬賽克風格生動地重現名勝風景，多款華麗的胸針鑲嵌古董浮雕和凹雕寶石。

龐貝古城古蹟孕育新古典主義

系列先從壯遊的發源地英國倫敦出發，前往法國。年輕旅人在巴黎欣賞Grand Siècle藝術珍品，特別是太陽王路易十四時期的傑作，這股法國古典主義風潮不僅以古希臘和古羅馬藝術為靈感，更大量借鑑文藝復興元素。

但要進一步了解古希臘和古羅馬藝術，自然要到意大利。考古學家在1730至1740年代期間，多次在公元79年維蘇威火山爆發後掩埋的赫庫蘭尼姆和龐貝古城挖掘古蹟，找到無數珍貴文物如建築遺址、日常物件和珠寶，這些發現也孕育出新古典主義（neoclassicism），取代了線條婉轉細膩、裝飾華麗複雜的洛可可風格（Rococo）。這種眷戀舊時的情懷亦延伸至珠寶世界，以黃金打造的髮飾、頭冠、頸鏈，以至耳環、手鐲和腰帶扣，均呈現對稱造型，並鑲嵌珍珠和寶石，鐫刻借鑑於古文明的圖案，一如古城出土的文物。玲瓏剔透的浮雕寶石以及凹雕寶石，成為當時時尚。

這股風潮催生出仿古工藝，新古典珠寶也在民間日漸普及。在意大利，鐫刻圖案的貝殼成為旅行者偏愛的紀念品。英國瓷器工坊威基伍德Wedgwood則將這種易於雕刻的材質以骨瓷取代，重塑古典設計。古羅馬的微型馬賽克工藝亦再度獲得青睞，在珠寶世界中，這種由彩色玻璃（或以琺瑯和陶土代替）的微小塊狀物稱為馬賽克瓦片，鑲嵌於金屬框架中，拼砌成只有方寸的精細飾品。

壯麗大自然帶來美學衝擊

除了欣賞文物，橫越阿爾卑斯山的體驗，能感受到傳統文化以外的壯麗大自然美學衝擊，也是Grand Tour中的重要部分，當時不少旅者會在溫泉小鎮巴登－巴登稍作休息，探索德國的民間傳說。這些秀麗的風景和1820年間興起的浪漫主義亦影響當時的珠寶藝術。

到19世紀末，交通運輸和通訊科技進步，大家能更輕易地涉足遙遠的國度，Grand Tour逐漸被觀光旅遊取代。Grand Tour的原意是一段學習的成長之旅，Van Cleef & Arpels也藉珠寶系列讓大家了解歐洲藝術風格的發展。當大家現時重拾旅遊的樂趣時，不妨思考一下究竟在旅程中有些什麼得着？這比單純的吃喝玩樂更值得深思細味。●

樹形胸針 呈現德國溫泉鄉風光

Grand Tour珠寶系列以不少大家較熟悉的意大利城市為中途站，但大家對其旅程「終點站」，坐落於德國黑森林的巴登-巴登（Baden-Baden）或者不太熟悉。Baden在德文中是溫泉的意思，美國文學家馬克吐溫曾這樣評價巴登-巴登：「十分鐘後你會忘了時間，二十分鐘你會忘了全世界」。18世紀末，當地已建有不少豪華酒店、賭場和療養館，當時貴族形容它為「歐洲的夏季首都」。其氣候和景色相當宜人，利希滕塔爾修道院（Lichtenthal Abbey）是名勝之一，不少遊客也愛在花園稍作休憩，享受靜謐田園風光。當中的垂柳、橡樹、白樺木和菩提樹便啟發Van Cleef & Arpels創造出色彩絢爛的胸針。

Feuillage rêveur胸針鑲嵌礫岩蛋白石，珠寶匠刻意保留部分原石的痕迹，其色澤糅合翠綠和深淺不一的藍調，在白金葉片下綻放炫麗火彩；Feuillage enchanté胸針的黃金葉片看似迎風招展，婆娑起舞，部分弧形葉片頂端鑲嵌圓形粉紅色藍寶石，恰似含苞待放的花蕾，名為「天使肌」的粉紅珊瑚幻化成支撐大樹的樹幹；不同顏色的藍寶石也點綴着Feuillage mystique胸針的玫瑰金葉片，與紅珊瑚枝幹構成樹木欣欣向榮的畫面。3枚胸針也保留了寶石原本不規則的輪廓和形貌，讓珠寶更添生趣。●

查詢：2522 9677

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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