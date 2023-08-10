beauty：柑橘類水果 花香 青草作基調 香水魔法 留住夏日清新氣息

香水似乎擁有保留氣息甚至記憶的魔法，以夏季為主題的香水，通常運用柑橘類水果、薄荷、青草等清新氣味作為基調，並添加一些海洋、花香等元素，使其散發出一種清爽、活潑的香氣，讓人感受到陽光下的感覺，就像置身於海灘或花海中。當中的例子就有Gucci Beauty推出的Gucci Flora Gorgeous Magnolia香氛（A，$1320/100ml），以甜美的玉蘭花為基調，襯托鮮明的鼠尾草、甘美的懸鉤子，再以帶木調的廣藿香精華來平衡整體的清新感覺；混合柔和的金木香、清新的椰子香，散發出清新的雲呢拿氣息，最後以茉莉香作結，為香水注入一股清甜氣味。

單聽香氛的成分，也許有點抽象，所以有品牌會選擇從視覺入手，把夏日情懷注入香水瓶中。像是Christian Louboutin Beauty於今夏推出的輕盈版Loubihorse Eau de Parfum Légère（B，$2450/支），瓶蓋上被貝殼擁抱的金屬粉紅色海馬背靠着珊瑚礁，予人一種夢幻感覺，更讓人聯想起置身海邊迎接海風的畫面。調香師Christophe Raynaud在香甜的香草味基調上，添加佛手柑和橙花精華，增強整體的清新感覺，散發出豐富且具層次的香氣。

陽光下大自然氣息

說起夏天的景致，當然少不了陽光普照，處處生機勃勃的畫面。Guerlain限量版花草水語繁花香氛陽光甜橘淡香氛（C，$1460/125ml），便從意大利南部卡拉布里亞的柑橘提煉出獨特精油，作為香水的主調，模仿在陽光照耀下的翠綠氣息，營造甜中帶苦的味道。另外，擅長把旅遊回憶糅合香水創作的Diptyque，則以遊歷地中海為靈感，創造出Diptyque Ilio夏日之光淡香水（D，$1220/100ml）。香水以地中海盆地獨特的仙人掌果香為主角，配搭佛手柑、鳶尾及茉莉的複合香調，散發出芬芳明亮的清新氣息。來自法國的Maison Francis Kurkdjian，則透過Aqua Media Cologne forte淡香精（E，$1680/70ml）勾畫出清新恬靜的田園風光。前調為意大利佛手柑，配合馬鞭草和甜茴香，加以木質麝香基調，散發清新酸甜的香氣，甚為提神。瓶身採用的綠色元素，令人聯想到用新鮮香草製成的冷泡茶，突顯出茴香氣息，散發夏日清新質感。

雨水味道 驅走大地悶氣

雖說讓人措手不及的雨天，總伴隨盛夏而來，讓人掃興，但雨水往往能夠驅走大地的悶氣，帶來清新感覺。Bvlgari Man Rain Essence（F，$1220/100ml） 以礦物琥珀和木質麝香為基調，配搭綠茶和柑橘精華，呈現出清新的氣息，彷彿捕捉到雨水落至地面的感覺。尾韻則是白蓮花和麝香的混合香氣，讓人聯想到大自然的綠意盎然，讚頌大自然的美好。●

查詢：Bvlgari Fragrance Counter 3695 3388（中環Harvey Nichols店）

Christian Louboutin Beauty 3615 0939（K11 MUSEA店）

Diptyque 2521 6799（ifc店）

Guerlain 3188 5039（K11 MUSEA店）

Gucci Beauty 3755 4592（海港城店）

Maison Francis Kurkdjian 6010 4462（K11 MUSEA店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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