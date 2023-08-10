明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Beauty

Life & Style

beauty：柑橘類水果 花香 青草作基調 香水魔法 留住夏日清新氣息

【明報專訊】在炎熱的日子中，陽光下的大地散發出濃郁的泥土氣息，綠樹和花朵的芳香在熱風中飄散，迎面而來的海風夾雜着淡淡海水的鹹鮮味，這一切都是屬於夏日的氣息。然而，隨着夏季結束，這些氣味也隨之漸漸消失。想留着夏日動人的氣息？不妨噴上夏季主題香水，在空氣中持續感受夏日的美好。

香水似乎擁有保留氣息甚至記憶的魔法，以夏季為主題的香水，通常運用柑橘類水果、薄荷、青草等清新氣味作為基調，並添加一些海洋、花香等元素，使其散發出一種清爽、活潑的香氣，讓人感受到陽光下的感覺，就像置身於海灘或花海中。當中的例子就有Gucci Beauty推出的Gucci Flora Gorgeous Magnolia香氛（A，$1320/100ml），以甜美的玉蘭花為基調，襯托鮮明的鼠尾草、甘美的懸鉤子，再以帶木調的廣藿香精華來平衡整體的清新感覺；混合柔和的金木香、清新的椰子香，散發出清新的雲呢拿氣息，最後以茉莉香作結，為香水注入一股清甜氣味。

單聽香氛的成分，也許有點抽象，所以有品牌會選擇從視覺入手，把夏日情懷注入香水瓶中。像是Christian Louboutin Beauty於今夏推出的輕盈版Loubihorse Eau de Parfum Légère（B，$2450/支），瓶蓋上被貝殼擁抱的金屬粉紅色海馬背靠着珊瑚礁，予人一種夢幻感覺，更讓人聯想起置身海邊迎接海風的畫面。調香師Christophe Raynaud在香甜的香草味基調上，添加佛手柑和橙花精華，增強整體的清新感覺，散發出豐富且具層次的香氣。

陽光下大自然氣息

說起夏天的景致，當然少不了陽光普照，處處生機勃勃的畫面。Guerlain限量版花草水語繁花香氛陽光甜橘淡香氛（C，$1460/125ml），便從意大利南部卡拉布里亞的柑橘提煉出獨特精油，作為香水的主調，模仿在陽光照耀下的翠綠氣息，營造甜中帶苦的味道。另外，擅長把旅遊回憶糅合香水創作的Diptyque，則以遊歷地中海為靈感，創造出Diptyque Ilio夏日之光淡香水（D，$1220/100ml）。香水以地中海盆地獨特的仙人掌果香為主角，配搭佛手柑、鳶尾及茉莉的複合香調，散發出芬芳明亮的清新氣息。來自法國的Maison Francis Kurkdjian，則透過Aqua Media Cologne forte淡香精（E，$1680/70ml）勾畫出清新恬靜的田園風光。前調為意大利佛手柑，配合馬鞭草和甜茴香，加以木質麝香基調，散發清新酸甜的香氣，甚為提神。瓶身採用的綠色元素，令人聯想到用新鮮香草製成的冷泡茶，突顯出茴香氣息，散發夏日清新質感。

雨水味道 驅走大地悶氣

雖說讓人措手不及的雨天，總伴隨盛夏而來，讓人掃興，但雨水往往能夠驅走大地的悶氣，帶來清新感覺。Bvlgari Man Rain Essence（F，$1220/100ml） 以礦物琥珀和木質麝香為基調，配搭綠茶和柑橘精華，呈現出清新的氣息，彷彿捕捉到雨水落至地面的感覺。尾韻則是白蓮花和麝香的混合香氣，讓人聯想到大自然的綠意盎然，讚頌大自然的美好。●

查詢：Bvlgari Fragrance Counter 3695 3388（中環Harvey Nichols店）

Christian Louboutin Beauty 3615 0939（K11 MUSEA店）

Diptyque 2521 6799（ifc店）

Guerlain 3188 5039（K11 MUSEA店）

Gucci Beauty 3755 4592（海港城店）

Maison Francis Kurkdjian 6010 4462（K11 MUSEA店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕香水

上 / 下一篇新聞