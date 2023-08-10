showcase：自由奔放蘊含高雅魅力 工藝坊時尚綻放非洲風情

達卡是國際舞台上頗具影響力的藝術之都，尤其在時尚、電影、舞蹈、文學、當代藝術和音樂等領域。Chanel選擇在達卡舉辦其2022/23工藝坊時裝騷，則源於Chanel與當地品牌友好的會面。品牌去年12月發布的系列既是向達卡致敬，亦開啟了他們與塞內加爾的長期合作。當時的活動除了時裝騷，還有創意人對談、刺繡展覽等。品牌還計劃與當地組織合作支持多個企業項目，以着重技藝傳承、負責任和再生農業實踐的循環經濟項目為主。

幾何圖案 從豐富植物取材

系列時裝騷於達卡的Palais de Justice（前司法宮）舉行，品牌創意總監Virginie Viard更認為該處是她見過最美麗的時裝展場地之一，亦是她創作的靈感泉源。由2002年起推出的工藝坊系列時裝騷，以彰顯傳統時裝工藝的非凡價值為主，歷年來曾在世界各地不同地方舉行。今季的達卡系列從豐富的植物取材，以及具非洲特色的流麗線條及幾何形態為圖案主題，溫潤的色彩、珠片及閃亮吊墜則襯以優雅的蕾絲。造型和剪裁滿載1970年代的神韻，那年代的騷靈、funk、的士高及punk音樂風潮百花齊放，穿衣風格也顯得無拘無束，Virginie Viard亦以此為系列構想一個歡樂的女性形象。剪裁合度的長褸、貼身喇叭褲、1970年代風格的衣領、厚底鞋、闊大鬆身衛衣、繽紛色調、花卉刺繡、彩色斜紋軟呢及前短後長的連身裙等設計，塑造出自由奔放，卻蘊含高雅魅力的時尚風采。●

查詢：Chanel 3622 5288（中環店）

文：模特兒：Dulce（Synergy Model Management ）

化妝及髮型：Kathy Lam

編輯：陳淑安

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