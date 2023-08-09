德國設計：已故光影詩人品牌回歸 延續幽默詩意風格

【明報專訊】德國燈飾設計師Ingo Maurer於2019年10月逝世，他向來跟FLOS、Artemide等較為小眾但別具幽默與詩意的品牌合作，有別於德國設計一向予人的利落簡潔的設計取向，是筆者個人心水。得悉一代大師離世，及去年5月其同名品牌被年資較淺而風格不太相近的意大利品牌Foscarini收購九成股份後，着實令人擔心其發展及去向。