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歐洲燈飾雙年展 城巿之光 點綴空間照亮生活

【明報專訊】今年是第61屆米蘭家俬展（Salone del Mobile），亦是第31屆Euroluce（歐洲燈飾雙年展）及疫後首度回歸之年。今屆以The City of Lights為主題，找來米蘭建築工作室Lombardini22重新規劃展場，將城巿規劃的佈局融入4個展館以貼合年度主題，並找來Formafantasma設計座談會廣場Aurore，並設有多個燈飾相關展覽。整體而言，今屆以環保為大前提，同時有不少無線手提燈飾。雖然沒有突圍而出的燈飾潮流，但lightscaping（即將燈飾化為個別場景）佈置手法卻成為潮流，突出燈飾存在感，有別於過往將多款不同燈飾散佈點綴及照亮空間的做法。

幽默之選：輕鬆趣味 走出簡約主流

幽默是常見的家品設計手法，在簡約主題下，更成為難能可貴的選擇。今屆不少有趣設計如Giorgio Biscaro為Karman設計的Umarell陶瓷壁燈（A），便一如其意大利名字一樣，為作品加入迷你人像。Francisco Gómez Paz為Vibia設計的Africa（B），便簡化了非洲草原可見的長頸鹿線條，集體佈陣時帶點宮崎駿動畫的可愛感覺。以簡約為主要設計手法的Davide Groppi的新作Hazard（C），看似是裝修尚未完成，將燈泡以外露電線纏於牆釘上，幽默得來帶點詩意。●

藝術之美︰為空間注入氣質

不少燈飾設計都因為LED的出現，嘗試走出傳統造型，為燈罩注入雕塑美感。如Catellani & Smith推出的Ensō（D），出自Enzo Catellani之手，一如其名地以日本書法中的円相為靈感，帶出書法中的剛勁。Ronan Bourellec為FLOS設計的Céramique（E），則回歸基本，將陶瓷工藝注入整座燈身。Thierry Dreyfu設計的La Lampe B（F），以羅馬尼亞雕塑家Constantin Brâncuși的作品為靈感，先於2021年為Nymphenburg推出瓷製版本，而為DCWéditions新出的版本則以鋁製成，卻不失雕塑的圓潤特質。●

大型裝置︰締造戲劇感空間

小巧的燈飾大都是家居用途，但展內亦有不少年度巨作。當中最搶眼的，是已故Zaha Hadid為Slamp設計的ARIA INFINITA（G），紀念兩者合作10周年，有如連綿不斷的巨浪。Maxim Velčovský為Lasvit設計的Cloud（H），則將燈罩化為浮雲，能讓人走入有如身在雲朵之中。Preciosa則以裝置Crystal Beat（I）展示品牌最新燈光單元組合Crystal Grid，讓燈光配合音樂閃動。●

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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