Quicknote：人頭馬雞尾酒慶亞洲50大酒吧

【明報專訊】2023年亞洲50大酒吧(Asia's 50 Best Bars)名單早前揭曉,Rémy Martin人頭馬作為活動的官方干邑合作伙伴,贊助Rémy Martin Legend of the List及The Best Bar in Singapore兩個獎項,特別炮製雞尾酒為活動錦上添花。Bar Trigona以人頭馬V.S.O.P、Mancino Rosso苦艾酒、Campari利口酒、Scrappy's Firewater Bitters酒、酊劑及檳城叻沙創作成Laksa Lucious;東京四季酒店VIRTÙ則以人頭馬V.S.O.P、Roku Gin氈酒、柚子精華及柚子苦精酒調製成Yuzu ++,帶出干邑的醇厚韻味。