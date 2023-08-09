倫敦近郊Somerset 蘋果之鄉覓Cider酒香

Cider（蘋果酒）的製作方法在之前介紹Calvados的時候已提及過，我就不再詳述。但原來英國就這種主要以蘋果汁發酵而成的氣泡酒的產量，甚至比起法國更高，每年接近5億公升，在脫歐前更佔整個歐盟產量的六成以上。我早前到過距離倫敦約2小時的蘋果酒之鄉Somerset，這次跟大家分享一下。

隱藏在鄉郊的小作坊

Somerset是位於英國西南面的一個郡，是英國其中一個最重要的Cider產地，就是在香港的超市你也可以找到和這個區同名的品牌。當地以平原和丘陵為主，加上沿海更溫和的氣候，非常適合農業的發展，除了今次提到的蘋果，其他水果種植、還有家禽家畜養殖和相關製品產業也是相當興旺，算得上是美食之都。

說回正題Cider，事實上除了一些大的商業品牌會從不同果園收購原料做酒，區內更多是總數約30間、近似家庭形式的小作坊。其中一個我到訪過的Four Winds Cider Farm，就只有一對老夫婦在經營，不單是日常果園的打理，蘋果的採收和釀酒都只是慢慢地完成，一年也只有約5000公升的產量，主要供應附近居民及到訪的遊客。

類似這種規模的生產商在附近還有不少，就是駕車經過會看見路牌說這邊有Cider，有興趣的話可以進去跟農莊的主人交流一下，跟大品牌公式化的行程不一樣，你可以知道很多生產方面的細節，比如說Dry跟Sweet Cider的配方完全一樣只是多加了糖；而且他們着實慷慨和熱情得讓人有點吃驚，幾乎你一走進去人家已經讓你嘗遍他們全線作品。

剩下蘋果肉做果醬 以Cider製作果醋

Cider以外，這邊的蘋果也還有不少用處，像Somerset Cider & Brandy Company就是比較突出的例子，除了從Dry到Sweet幾種不同甜度，經木桶熟成即時斟出來的Draught Cider，甚至有蘋果汁、用剩下蘋果肉做的果醬，以Cider製作的果醋，與蜂蜜或其他材料混合的調酒和利口酒，朱古力和糖果等不同口味的小食及飲品等，而區內還有少數自家生產蘋果白蘭地！

不同原料和木桶 效果分別大

據酒廠員工介紹，大部分生產設施跟法國的Calvados完全一樣，是從那邊買回來的舊蒸餾器，但或許因為作為釀造酒原料和木桶的不同，出來的效果卻有着相當大的分別，法國較重蘋果的清香，英國的卻略嫌木材感覺太重。比較有趣的是，他們和威士忌也有點緣分，不久前蘇格蘭酒廠Glenfiddich推出最新一批Experimental系列的Orchard Experiment，就是用到他們的Cider Brandy木桶做之後的後續熟成。

蘋果以外，這裏也還有很多其他類型的水果酒商，像Smith & Evans跟Wraxall都是在其他評定中頗獲讚賞的英國葡萄酒廠；而像Avalon Vineyard更是以其他水果或原料去釀酒，像黑加侖子、布冧、蜂蜜釀的酒或利口酒都喝得到。有些酒商甚至連網頁都沒有，我有一兩間也是走到大門才知道有沒有開。

說真的，有機會到食物飲品生產現場親身體驗是個不錯的經歷，這次也還未介紹到Somerset的芝士，但這篇就暫時告一段落，下回應該會帶大家到蘇格蘭，因為我這篇稿執筆時正在往蘇格蘭的路上呢。●

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。http://www.facebook.com/Whisky.HK

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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