明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

倫敦近郊Somerset 蘋果之鄉覓Cider酒香

【明報專訊】英國喝酒文化當然已發展多年，作為首都的倫敦更是處於一個新舊交錯、不斷變化的位置，你可以到些非常老派的酒館隨時呷杯啤酒，也能在新式酒吧享受非常精緻的雞尾酒，就是近年流行的手工啤酒和gin也不難找到。但說到英國出產的酒，你又想起什麼？當然蘇格蘭威士忌也算是其中之一，但比較少人留意到英國還有蘋果酒！

Cider（蘋果酒）的製作方法在之前介紹Calvados的時候已提及過，我就不再詳述。但原來英國就這種主要以蘋果汁發酵而成的氣泡酒的產量，甚至比起法國更高，每年接近5億公升，在脫歐前更佔整個歐盟產量的六成以上。我早前到過距離倫敦約2小時的蘋果酒之鄉Somerset，這次跟大家分享一下。

隱藏在鄉郊的小作坊

Somerset是位於英國西南面的一個郡，是英國其中一個最重要的Cider產地，就是在香港的超市你也可以找到和這個區同名的品牌。當地以平原和丘陵為主，加上沿海更溫和的氣候，非常適合農業的發展，除了今次提到的蘋果，其他水果種植、還有家禽家畜養殖和相關製品產業也是相當興旺，算得上是美食之都。

說回正題Cider，事實上除了一些大的商業品牌會從不同果園收購原料做酒，區內更多是總數約30間、近似家庭形式的小作坊。其中一個我到訪過的Four Winds Cider Farm，就只有一對老夫婦在經營，不單是日常果園的打理，蘋果的採收和釀酒都只是慢慢地完成，一年也只有約5000公升的產量，主要供應附近居民及到訪的遊客。

類似這種規模的生產商在附近還有不少，就是駕車經過會看見路牌說這邊有Cider，有興趣的話可以進去跟農莊的主人交流一下，跟大品牌公式化的行程不一樣，你可以知道很多生產方面的細節，比如說Dry跟Sweet Cider的配方完全一樣只是多加了糖；而且他們着實慷慨和熱情得讓人有點吃驚，幾乎你一走進去人家已經讓你嘗遍他們全線作品。

剩下蘋果肉做果醬 以Cider製作果醋

Cider以外，這邊的蘋果也還有不少用處，像Somerset Cider & Brandy Company就是比較突出的例子，除了從Dry到Sweet幾種不同甜度，經木桶熟成即時斟出來的Draught Cider，甚至有蘋果汁、用剩下蘋果肉做的果醬，以Cider製作的果醋，與蜂蜜或其他材料混合的調酒和利口酒，朱古力和糖果等不同口味的小食及飲品等，而區內還有少數自家生產蘋果白蘭地！

不同原料和木桶 效果分別大

據酒廠員工介紹，大部分生產設施跟法國的Calvados完全一樣，是從那邊買回來的舊蒸餾器，但或許因為作為釀造酒原料和木桶的不同，出來的效果卻有着相當大的分別，法國較重蘋果的清香，英國的卻略嫌木材感覺太重。比較有趣的是，他們和威士忌也有點緣分，不久前蘇格蘭酒廠Glenfiddich推出最新一批Experimental系列的Orchard Experiment，就是用到他們的Cider Brandy木桶做之後的後續熟成。

蘋果以外，這裏也還有很多其他類型的水果酒商，像Smith & Evans跟Wraxall都是在其他評定中頗獲讚賞的英國葡萄酒廠；而像Avalon Vineyard更是以其他水果或原料去釀酒，像黑加侖子、布冧、蜂蜜釀的酒或利口酒都喝得到。有些酒商甚至連網頁都沒有，我有一兩間也是走到大門才知道有沒有開。

說真的，有機會到食物飲品生產現場親身體驗是個不錯的經歷，這次也還未介紹到Somerset的芝士，但這篇就暫時告一段落，下回應該會帶大家到蘇格蘭，因為我這篇稿執筆時正在往蘇格蘭的路上呢。●

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。http://www.facebook.com/Whisky.HK

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕蘋果酒 倫敦

上 / 下一篇新聞