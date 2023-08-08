明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第461期

Happy Pa Ma

增添父能量：成為太太的完美隊友

【明報專訊】今天是8月8日，因為中文「爸爸」的發音和數字「88」相似，因此有些地方也將今天定為爸爸節！

育兒路沒有捷徑，爸媽若能彼此互相分擔，建立良好的溝通及共識，照顧的重擔和壓力便不至於完全落在某一方身上，育兒的孤獨和辛苦也會減少，取而代之是父母共同照顧孩子的樂趣更多。

爸爸在親職協作中扮演重要角色，透過與媽媽協作，可以為兒子帶來許多正面影響。然而，近年不少爸爸都被配偶笑稱為「豬隊友」，讓不少爸爸生怕在照顧孩子時成為太太負累，在照顧上愈來愈退縮。當太太發現丈夫不積極參與育兒時難免會抱怨，引致惡性循環，破壞親職協作，亦會給孩子留下壞印象。

筆者曾在一個親職協作工作坊中聽過一名媽媽分享，她期望丈夫在夜晚幫忙哄兒子睡覺，好讓她處理其他家務，結果丈夫竟比兒子更早睡着，哄睡覺的職責重歸自己身上。這個媽媽的分享，竟然引起不少在場媽媽的共鳴。究竟爸爸應該怎樣與太太共同發揮有效的親職協作？對兒子的成長又會有什麼影響？筆者希望與爸爸分享3個錦囊。

1.挑戰較高難度活動

一項由美國紐約州立大學發起的研究表明，爸爸在親職協作中扮演了獨特的角色，這是來自於與媽媽不同的親職風格。爸爸通常更傾向透過玩樂和冒險與兒子建立關係，鼓勵兒子自我探索來發展自信和獨立。爸爸可以把握戶外活動的機會，與兒子挑戰比平日玩樂相對較高難度的活動，例如踏單車、滑板、滑草、滾軸溜冰等。過程中爸爸可以從言語鼓勵、陪伴、嘗試到放手，循序漸進，協助兒子建立自信，發展強項。

2.避免引發太太「守門」

美國家庭心理學教授Sarah Schoppe-Sullivan指出，夫妻在親職協作上愈是互相支持，少競爭和批評，兒子行為問題愈少，社交能力愈強。若爸爸希望與兒子建立良好關係，千萬別忽視太太的部分。因為研究發現，當夫妻為照顧孩子而衝突，媽媽在愛子心切的傾向下會隔開兒子和爸爸，此舉稱作母性守門（maternal gatekeeping）。兩夫妻應多溝通彼此的教養方式和方向，若能盡早察覺彼此親職的習慣，學懂怎樣互相調節和提醒，建立共識及良好的協作模式，最終受益的都是婚姻和兒子。

3.提供更多體驗學習機會

日本關西大學的研究發現，爸爸在親職協作中的獨特特質，來自於提供更多實際支持，包括經濟和生活方面。爸爸可以在家中陪兒子做功課、讀繪本，與兒子一起動手砌圖、維修簡單家具，在外積極參與兒子的校園活動。爸爸通過這些實際的行動來表達對兒子的愛和支持，當兒子感受得到，爸爸在管教上自然事半功倍，藉此與太太分擔管教及照顧的責任。

不論是「豬隊友」還是「神隊友」，爸爸只要與媽媽好好合作，共同發揮親職協作的最大影響力，必定是兒子眼中的隊友典範！各位爸爸，趁着今日「爸爸節」，一起努力與太太成為完美隊友！

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第461期]

相關字詞﹕維護家庭基金 親子筆陣 名人KOL 增添父能量

上 / 下一篇新聞