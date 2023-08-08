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副刊
Happy PaMa 教得樂 第461期

Happy Pa Ma

童途有「理」：淺談小兒斜頸

【明報專訊】我家的小寶寶總是把頭歪向一邊，特別在看東西時也斜着看，為什麼會這樣呢？我需要帶小寶寶接受檢查和治療嗎？

你的小寶寶可能患上先天性斜頸症（congenital torticollis）。此症確切成因未明，以肌肉性斜頸最常見。人體頸部兩側各有一組胸鎖乳突肌，假如左邊的胸鎖乳突肌較緊繃，會使頭側向左邊，並且轉向右邊，造成斜頸現象。由於嬰兒的頭骨尚未定形，因此如在仰睡時長時間把頭轉向右側，使右枕骨長期受壓而變得扁平，有機會造成扁頭綜合徵（plagiocephaly）。

可度身訂做矯正頭盔

如發現嬰兒有以上情况，可以諮詢醫生和物理治療師的意見。物理治療師會為嬰兒作詳細評估和治療，包括按摩和伸展頸肩肌肉、肌力鍛煉、貼運動膠布和微電流治療等。嚴重的扁頭綜合徵，則可能需要度身訂做矯正頭盔，改善頭形，佩戴矯正頭盔的黃金期為3至7個月大。

若嬰兒患有先天肌肉性斜頸，家長可在家中他們做以下訓練，如訓練時嬰兒抗拒或不斷叫喊，則需讓嬰兒休息，切勿強行訓練（以下訓練，均假設嬰兒患有左邊性斜頸，即嬰兒的頭部慣性側向左邊、轉向右邊）：

1.按摩頸部及肩膊肌肉

．輕輕按摩嬰兒左邊患側緊繃的頸部及肩膊肌肉，達致放鬆效果

2.誘導嬰兒頭部主動轉向患側

．利用有視覺效果或音樂的玩具，吸引嬰兒把頭部轉向患側（圖a）；約滿3個月大的嬰兒，也可多鼓勵tummy time和坐着玩耍

．我們也可把約4個月大以上的嬰兒身體傾斜向左邊，利用嬰兒的傾側反應，即嬰兒會自然地把頭矯正到中線，來訓練右邊的胸鎖乳突肌，使兩邊肌力平衡

把握1歲前治療黃金期

3.嬰兒擺位與攜抱姿勢

．垂直面對面抱着嬰兒時，可把嬰兒抱在自己的右邊身（圖b），使嬰兒的頭部被動地轉向左邊，至他的耳朵能緊貼媽媽的身體

．趴睡時，可以把嬰兒的頭部轉向左邊，這擺位可長時間被動伸展左邊的頸部肌肉。但過程中家長須看管嬰兒，以免他們把臉朝向下方，增加窒息風險

．餵哺母乳時，媽媽可用右手側抱嬰兒，誘使嬰兒主動把頭部轉向左邊喝奶

治療先天性斜頸症的黃金時期為1歲前，因此家長應把握時間去介入適切的治療，讓寶寶健康和愉快地成長。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：潘卓恩（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第461期]

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