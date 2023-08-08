明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第461期

Happy Pa Ma

讀樂樂：頭巾的威力

【明報專訊】時值炎炎夏日，我與女兒走在街上，不一會已大汗淋漓。有名穆斯林婦女裹着頭巾，迎面路過，女兒指着她好奇地問：「為什麼她大熱天時還要戴着頭巾呢？」這場面有點尷尬，一時片刻究竟該從何說起？這促使我找來這英文繪本The Proudest Blue: A Story of Hijab and Family，與女兒一起閱讀，慢慢咀嚼和討論。

同一頭巾 兩種解讀

繪本講述在一個信奉伊斯蘭教的家庭，長得亭亭玉立的姊姊Asiya已達戴頭巾的年歲，可以挑選自己專屬的頭巾（他們稱為hijab）。Asiya選了一條藍色頭巾，並第一次戴着頭巾上學。在妹妹Faizah心目中，姊姊像公主一樣美麗奪目，藍色的頭巾像一片蔚藍大海與浩瀚天空相連，象徵着謙遜、對信仰的堅持和對阿拉真主的敬愛。

可是，因為服飾的與別不同，藍色的頭巾卻惹來同學們的竊竊私語。有的出於好奇，有的則帶有敵意。有男同學口不擇言，嘲笑Asiya頭巾像一塊枱布，並恐嚇會幫她把頭巾摘下來。對於惡言相向，兩姊妹沒有駁斥和反抗，她們無視其他同學的奇怪目光，二人帶着微笑牽着手，自信滿滿地踏上歸家之途。

有些書除了閱讀故事內容，閱讀作者自身的心路歷程也相當有趣，可能更有啟發。繪本作者Ibtihaj Muhammad是一名美國劍擊運動員，更是首個戴着頭巾出賽、並奪得奧運獎牌的穆斯林女性。很多人都覺得頭巾很神秘，並把頭巾貼上許多負面標籤，例如極權統治、女性受欺壓、男性霸權，甚至是恐怖組織和活動等。事實上，身在美國的作者在成長過程也遭過不少歧視、欺凌甚至攻擊。

揚威奧運 登《時代》雜誌

為什麼一些人戴上頭巾後引以為傲，一些人卻認為頭巾十惡不赦？為什麼一方主張戴頭巾是文化多元和包容的表現，另一方卻指這是以多元之名，行貶抑女性形象之實？同一樣的東西，為什麼在理解上會如此南轅北轍？

Ibtihaj Muhammad身體力行，為穆斯林婦女發聲，揭開穆斯林的面紗，消弭人們對頭巾的誤解。她鼓勵穆斯林婦女忠於自己的信仰，毋須感到自卑，即使戴着頭巾，在公平競爭的文明國度，只要堅持不懈，也可在不同範疇大放異彩。

Ibtihaj Muhammad顛覆了不少約定俗成。例如，她創立了時裝品牌，為穆斯婦女設計時尚服飾。美泰（Mattel）公司也以Ibtihaj Muhammad的劍擊造型為藍本，推出裹着穆斯林頭巾的芭比娃娃。她更一度當選《時代》雜誌最具影響力的100位人士之一。

文︰Carol Ma

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第461期]

相關字詞﹕穆斯林 繪本 親子共讀 親子筆陣 名人KOL 讀樂樂

上 / 下一篇新聞