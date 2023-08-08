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副刊
Happy PaMa 教得樂 第461期

Happy Pa Ma

讀書時節：那個廣末涼子

【明報專訊】最近想的比較多，是關於雲的事。好多日子風雨橫斜，而放晴時天空分外乾淨，藍天的色調很溫柔，雲的輪廓多變，層次很分明。忽然珍惜藍天白雲的日子，都因為這一年太忙，幾乎忘了風的清爽，雨的氣味，陽光的明亮。現在終於記得抬頭，記得看遠方那一抹的浮雲。

忙了，也就忘了；忘了，都因為忙。心亡，是個因，也是個果。《生命中不能承受之輕》寫道，「如果生命的每一秒鐘都得重複無數次」……我想起最近在讀廣末涼子的散文，她寫過這句話：讓人忘卻疲勞的幸福時刻。看來，稍微打破一下規則的感覺還不錯嘛。

生命轉折點改變想法

大概只有偶爾讓生活失序，才能打破循環。

我實在需要更多看雲的時候，希望忘卻的是疲勞，而不是生活的感覺。然而心境大都依賴經歷轉換，「心不由己」。有一天感受到自己變了，心裏一問「發生過什麼事」，就明白自己又經歷了些什麼。記得廣末涼子的另一篇散文裏提到，心理學家榮格認為人長大了，就有「生命的轉折點」，想法就會改變；廣末文中也說，20歲時的她只認為「讓孩子多以苦難磨練」，是煩人的大人想出的說法；她年歲再長，終是明白、認同。

過去進出不同的美術館，最不會看，不想看的，是風景畫。光線、構圖、技法、取材……心裏納悶這些作品沒共鳴，沒價值觀的衝擊，沒靈魂的叩問。昨日看了捷克畫家Frantisek Kavan的風景畫A Cloudy Sky，竟感受到畫家與風景之間，是一種內在、私密的情感。或許，我已經歷了些轉折點。

我看雲的時候，那片雲不會叩問我的靈魂吧？如今愛上夏天的雲，是我的思想已轉換，還是重拾了初心？

生活的質感，似乎就是心境的質感。廣末涼子在一篇散文中引用哲學家帕斯卡的話，「轉換心情，就會感到幸福」。如果不想等待榮格「生命的轉折點」，就可以像廣末那樣，做一些具儀式感的事，譬如好好準備一頓很滿意的晚飯，譬如鋪好剛洗過的牀單，然後好好躺一下。

轉換心情 就會感到幸福

喜歡廣末涼子的筆調。翻譯流失了多少？至少讀來並不是矯情的文藝腔，而是隨性的，彷佛自說自話。

關於她的散文集，銷售的賣點是每篇都引用哲學思想；我喜歡的，卻是字裏行間的生活感。時而討論親子相處，時而記錄中學時的友情，這些隨筆，沒有動人情節，只有生活的省思，還有借用一些哲人絮言，勉勵她自己及她的讀者，鼓勵大家好好生活下去。讀她的文章，就像跟一個人聊天，聆聽對方說說成長的難處，或者為人母親的憂與累。

閱讀，有時追求輕巧的生活感；讀來有幸福的味道。廣末涼子的《廣末的思考地圖》，是一個演員，一個母親，一個女性的散文，它還有個副題——幸福的樣子，是對她和所有人的祝福。書中有一篇的收結如此：時間不會再回來的。讓珍貴的每個當下不斷串繫起來。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第461期]

相關字詞﹕廣末的思考地圖 名人KOL 廣末涼子 親子筆陣 程志森 讀書時節

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