明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第461期

Happy Pa Ma

家家有禮：陪Fueki君曬幸福

【明報專訊】日本人氣文具品牌角色Fueki君（漿糊仔）來到慈雲山中心的「Fueki DIY快楽製造所」，與商場的可愛吉祥物Dreamy Friends一同為大家「製造」歡樂和幸福。場內設置多個打卡場景如「Fueki×Dreamy Friendsの自撮影写真館」，室外亦有以4米高吹氣造型現身的「大型の空気Fueki君」，無論在哪個角度跟Fueki拍照，他都會望着鏡頭呢！

每逢周末，場內都設有「五顔六色Fueki 工作坊」，除推出全球首次發行的「慈雲山別注版」Fueki君，還提供不同顏色的樽身、帽蓋配件及鬼馬表情貼紙，讓小朋友自由配搭專屬自己的Fueki君。把Fueki君帶回家後，家長們更可與子女發揮想像力，發掘更多Fueki君多用途盒子的用途，例如頭飾小物收納盒、種植小盆栽的花盆、糖果零食盒等。Link Up會員只需消費滿指定金額並集齊指定數量電子印花，即可獲得工作坊的體驗名額，還可現場品嘗「慈雲山限定」或其他口味的粒粒雪糕。

■慈雲山中心「Fueki DIY 快楽製造所」

日期︰即日至10月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰慈雲山中心2樓、3樓室外、5及6樓

查詢︰3974 2244

■送Fueki多用途摺疊防水環保袋及Fueki夏の咕𠱸被

慈雲山中心送出Fueki多用途摺疊防水環保袋及Fueki夏の咕𠱸被予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額6個，每人可獲上述禮品各1份。有興趣的讀者請於8月15日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「五顏六色Fueki 工作坊」中有哪一款全球首次發行的Fueki君？

[Happy PaMa 教得樂 第461期]

上 / 下一篇新聞