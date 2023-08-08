家家有禮：走入城堡彈遊新加坡

【明報專訊】一個讓小豆丁盡情蹦蹦跳跳的巨型彈跳城堡已經登陸將軍澳！今個暑假，東港城與新加坡知名親子遊樂中心Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期合作，打造一個長25米、高逾5.5米，總面積超過5000呎的全球最大型一體式充氣彈牀城堡Jumptopia。當中設計包含新加坡著名旅遊景點，還有小朋友最愛的充氣彈牀、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等遊戲元素。門票現於Klook發售，而The Point會員只要憑指定積分及消費滿指定金額，即可換領「彈遊新加坡」平日或假日親子套票，讓大人小朋友都可以在50分鐘裏，於城堡裏面盡情「紮紮跳」！