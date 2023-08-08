家家有禮：探索動物奇趣妙聞

【明報專訊】小小探險家們，出發冒險吧！太古城中心正舉行「小歷奇大妙趣」，分為4大主題，包括動物總動員、冰極海洋、森林原野及趣知共享，帶各位小小探險家橫跨森林原野，再深入冰極海洋，探索動物的奇趣妙聞！現場劃分多個歷險區，包括透過放大鏡觀察動物姿態及聆聽牠們叫聲的「放大鏡探索室」，認識動物冷知識的巨型「小知識大圖冊」，互動遊戲「寶貝小企鵝」及「海獺吃吃睡」等，寓學習於娛樂。