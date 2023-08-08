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副刊
Happy PaMa 教得樂 第461期

Happy Pa Ma

採訪手記：傑少背後的北斗星

【明報專訊】浪子回頭金不換！今期封面故事主角智洛，由輟學頑童蛻變成「香港十大傑出少年」得主，令人感動。他痛改前非的經歷，在此不贅，留待讀者自行細閱；反而想談談今期另一名受訪者，他是香港遊樂場協會「非常學堂」註冊社工陳家俊（俊sir），亦即是智洛參選「傑少」的提名人。

記者小時候，常聽人把社工比喻為「北斗星」，雖然今時今日，這個形容詞感覺有點old-school，但在俊sir身上，我又的確深深感受到，一個盡心的社工，真的好像天上的北斗星，能在黑夜中指引迷失方向的人。在俊sir的社工生涯，經常接觸被我們視為「不成材」的輟學年輕人，但他從不貶低這班孩子，反倒稱讚他們「勇敢」，「是呀！我覺得他們很勇敢，選擇輟學、退學，跳出主流社會既定的框框，take a break（短暫休息），放鬆一下」。與其否定、斥責，他選擇與年輕人同行。

不斥責輟學生 反讚勇敢

在他和智洛的相處，我看見什麼是「以人為本」的服務。話說智洛是「非常學堂」短期課程的學員，學堂提供中、英、數課堂，但授課的並非社工，而是機構外聘的大學生或兼職註冊教師。智洛在學堂畢業後，幾經辛苦，終於重獲主流中學給予中四學位，惟小伙子自知數學根基不太好，有點擔心追不上，俊sir竟提出充當他的私人補習老師，「哈哈！因為我的數學都不差。」雖然俊sir的補習老師身分只維持了兩個月，孩子逐漸掌握到自己的學習方式後，他便放手，但這位「北斗星」在智洛每個關鍵時刻所作的支持，卻足以照亮這個年輕人的一生。誰說這個世界很冷漠？我相信，在我們身邊，仍然有很多好人好事！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第461期]

相關字詞﹕香港十大傑出少年 社工 陳家俊 採訪手記

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