勵志人生：日上課程 夜讀夜校 歧路浪人 發憤重圓校園夢

雖然前路不易走，但憑着無比的毅力，加上社工的幫助，智洛最後不單重返主流中學，更在今年獲選為「香港十大傑出少年」。他為自己改寫了生命故事，即使將來未必有人預計得到，但他當下的努力絕對值得年輕人學習。

文︰沈雅詩

每個人的成長經歷都不同，或許有人會一帆風順，亦有人會迷失方向。智洛就曾經如迷途羔羊，一度陷入迷陣，找不到出路，「最迷失的日子，就是不想讀書，討厭返學，最好天天去玩」！

好動男不愛書 升中誤結損友

性格活潑好動的智洛，從小到大都對讀書不感興趣，「雖然我讀的是一間地區名氣小學，但自己就讀得很差，成績表幾乎『滿江紅』」。另一邊廂，他熱中於探索不同的運動和音樂項目，「我是壁球、籃球和田徑校隊成員，經常代表學校出賽；也有參加手鈴隊和自學結他。這兩方面都有人讚賞我的表現，滿足感相對較大」。

由於成績差，智洛小學畢業後被派到一間band 3中學，那兒不少學生的學習動機都很低，在朋輩影響下，他逐漸偏離正軌，「剛升中一時，還叫安分守己，但第二年留班重讀中一，便愈來愈抗拒上學，更開始跟朋友一起逃學。每天睡醒了，就約他們齊齊打機或流連街頭。沒錢花嘛，就去做『咕哩』，幫人搬貨，拿到一天人工，又繼續去玩」。

寧做咕哩不上學 遭教育局「判監」

雖然父母、姊姊多番相勸，但正值叛逆期的他完全聽不入耳，「任由他們怎樣罵我，甚至爸爸、媽媽試過特意請假不上班來挾我上學，我都無動於中。那時跟家人的關係很差，父母亦經常因為我而吵架」。如今回想起來，智洛感到十分愧疚，「想到自己曾經為他們帶來這麼多麻煩，我覺得很內疚。其實當時教育局缺課組（缺課個案專責小組）經常打電話向爸爸、媽媽施壓，只是那時的我實在很幼稚、太貪玩，沒有理會他們的感受」。

由於當時智洛未滿15歲，卻斷斷續續輟學近兩年，教育局終決定把他送往寄宿學校。「我會形容寄宿的生活好像『坐監』一樣，感覺很辛苦。星期一至五，我都要留在宿舍，上午上課，下課後就多是打波或睡覺，有『阿sir』管束着，不能玩得太放。至於星期六、日，可以回家，但平日就要小心不可犯規，否則會被罰，那連假日都不能出來了」。

靜思己過 報夜校重拾書本

雖然自由受到束縛，但智洛的心靈卻得到釋放，「靜下來時，我會問自己，究竟將來想怎樣？繼續浪費時間、虛度人生？也聽從朋友勸告，開始想做些有意義的事情」。年屆15歲後，他決定離開寄宿學校，尋覓其他出路。智洛曾報讀髮型設計課程，但讀了3個月，發現並非興趣所在，於是又跟隨朋友一起報讀夜校，從那時開始，他便決心重拾書本。

但由於過去一直荒廢學業，智洛只得中一程度，而為了盡快返回主流學校，他在夜校「跳級」升讀中三。與此同時，又透過外展社工轉介，在香港遊樂場協會「非常學堂」參與日間課程活動。

「非常學堂」是一個專門支援輟學或瀕臨輟學青少年的服務單位，透過有系統的課程活動，讓他們重新體驗學習的樂趣，並探索個人發展方向，建立積極的人生目標。該學堂註冊社工陳家俊（俊sir）見證過無數年輕人的改變，包括智洛。「我印象最深刻，是他在課程的不同時期，分別問過兩個問題。在前期，他曾經問：『讀書是為了什麼呢？』而經歷連串小組活動，聽過很多學員的分享後，他漸漸懂得反思；到後期，他再問的是：『我可以成為一個有高學歷的人嗎？』」

中學求位無人收：人生是否完蛋？

開竅後，智洛的學習態度也180度改變，「我們在上午要上中、英、數3科。在課堂前期，我察覺到他對學科不特別感興趣，或者是因為他基礎能力不足夠，引致一班學員一起做試卷、課堂練習時，他只是抱着『識就識，不識就算』的心態。但到後期，他變得很主動，遇有不明白便捉緊導師去問，而且很多時，他都堅持完成課堂功課才去吃午飯」。

學習並無捷徑，智洛唯一可以用的方法，就是勤力。「我中一未畢業便跳讀中三，其實很吃力，唯有買些中一、中二的教科書回來，每天不停去看、去讀，盡快追回以前需要學習的東西。」小子的努力，使他在夜校成功修畢中三課程，但這並不代表從此踏上平坦大道。「其間，我不斷嘗試在主流中學申請插班，但找了20、30間，沒一間肯收。當時我很失落，也很擔心自己的前途，心想：『我的人生是否完蛋了？』」

拼搏兩年終圓夢 學業猛進

俊sir不諱言，要主流學校接受一個曾經成績和操行皆欠佳，又輟學多時的年輕人，確實不容易，「我們都替他焦急，因為學期快完結要放暑假了，但智洛還未有學校取錄。於是我們按着教育局提供仍有學位空缺的學校名單，逐間致電查詢，又一起準備求位信」。慶幸皇天不負有心人，幾經波折，智洛終在2021/22學年獲一間學校給予中四學位，如願重返主流教育體制。

拼搏兩年，智洛迎來大豐收。他不單止學業猛進，取得亮麗的成績，更在俊sir提名下贏得「2023年香港十大傑出少年」殊榮。俊sir笑言任職社工多年，從未做過提名人，卻為智洛獻出了第一次，「因為我覺得這個年輕人，值得被肯定、值得被稱上是一個很傑出的學生」。

他說最欣賞智洛的毅力，而且說到做到，「他自知根基不好，於是花大量時間溫習，用行動證明給大家看，他有多想讀書。結果，他真的考到很好的成績，躋身全級首20名，某些科目更考到首3名，我很欣慰」。逆轉人生的智洛，也勉勵正輟學或打算輟學的年輕人，要好好計劃未來，「即使不想讀書，也別浪費青春，要給自己訂下目標。我相信，只要肯努力，過程一定會有得着」。

[Happy PaMa 教得樂 第461期]