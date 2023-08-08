明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第461期

Happy Pa Ma

勵志人生：日上課程 夜讀夜校 歧路浪人 發憤重圓校園夢

【明報專訊】在成長路上，偶有失腳跌倒，不代表永無翻身之日。像今年17歲的智洛，升中後誤交損友，有不少偏差行為，更因長時間缺課，終被安排入讀寄宿學校。這段被智洛形容為「坐監」的日子，反而令他有空間靜思己過，誓要洗心革面。

雖然前路不易走，但憑着無比的毅力，加上社工的幫助，智洛最後不單重返主流中學，更在今年獲選為「香港十大傑出少年」。他為自己改寫了生命故事，即使將來未必有人預計得到，但他當下的努力絕對值得年輕人學習。

文︰沈雅詩

每個人的成長經歷都不同，或許有人會一帆風順，亦有人會迷失方向。智洛就曾經如迷途羔羊，一度陷入迷陣，找不到出路，「最迷失的日子，就是不想讀書，討厭返學，最好天天去玩」！

好動男不愛書 升中誤結損友

性格活潑好動的智洛，從小到大都對讀書不感興趣，「雖然我讀的是一間地區名氣小學，但自己就讀得很差，成績表幾乎『滿江紅』」。另一邊廂，他熱中於探索不同的運動和音樂項目，「我是壁球、籃球和田徑校隊成員，經常代表學校出賽；也有參加手鈴隊和自學結他。這兩方面都有人讚賞我的表現，滿足感相對較大」。

由於成績差，智洛小學畢業後被派到一間band 3中學，那兒不少學生的學習動機都很低，在朋輩影響下，他逐漸偏離正軌，「剛升中一時，還叫安分守己，但第二年留班重讀中一，便愈來愈抗拒上學，更開始跟朋友一起逃學。每天睡醒了，就約他們齊齊打機或流連街頭。沒錢花嘛，就去做『咕哩』，幫人搬貨，拿到一天人工，又繼續去玩」。

寧做咕哩不上學 遭教育局「判監」

雖然父母、姊姊多番相勸，但正值叛逆期的他完全聽不入耳，「任由他們怎樣罵我，甚至爸爸、媽媽試過特意請假不上班來挾我上學，我都無動於中。那時跟家人的關係很差，父母亦經常因為我而吵架」。如今回想起來，智洛感到十分愧疚，「想到自己曾經為他們帶來這麼多麻煩，我覺得很內疚。其實當時教育局缺課組（缺課個案專責小組）經常打電話向爸爸、媽媽施壓，只是那時的我實在很幼稚、太貪玩，沒有理會他們的感受」。

由於當時智洛未滿15歲，卻斷斷續續輟學近兩年，教育局終決定把他送往寄宿學校。「我會形容寄宿的生活好像『坐監』一樣，感覺很辛苦。星期一至五，我都要留在宿舍，上午上課，下課後就多是打波或睡覺，有『阿sir』管束着，不能玩得太放。至於星期六、日，可以回家，但平日就要小心不可犯規，否則會被罰，那連假日都不能出來了」。

靜思己過 報夜校重拾書本

雖然自由受到束縛，但智洛的心靈卻得到釋放，「靜下來時，我會問自己，究竟將來想怎樣？繼續浪費時間、虛度人生？也聽從朋友勸告，開始想做些有意義的事情」。年屆15歲後，他決定離開寄宿學校，尋覓其他出路。智洛曾報讀髮型設計課程，但讀了3個月，發現並非興趣所在，於是又跟隨朋友一起報讀夜校，從那時開始，他便決心重拾書本。

但由於過去一直荒廢學業，智洛只得中一程度，而為了盡快返回主流學校，他在夜校「跳級」升讀中三。與此同時，又透過外展社工轉介，在香港遊樂場協會「非常學堂」參與日間課程活動。

「非常學堂」是一個專門支援輟學或瀕臨輟學青少年的服務單位，透過有系統的課程活動，讓他們重新體驗學習的樂趣，並探索個人發展方向，建立積極的人生目標。該學堂註冊社工陳家俊（俊sir）見證過無數年輕人的改變，包括智洛。「我印象最深刻，是他在課程的不同時期，分別問過兩個問題。在前期，他曾經問：『讀書是為了什麼呢？』而經歷連串小組活動，聽過很多學員的分享後，他漸漸懂得反思；到後期，他再問的是：『我可以成為一個有高學歷的人嗎？』」

中學求位無人收：人生是否完蛋？

開竅後，智洛的學習態度也180度改變，「我們在上午要上中、英、數3科。在課堂前期，我察覺到他對學科不特別感興趣，或者是因為他基礎能力不足夠，引致一班學員一起做試卷、課堂練習時，他只是抱着『識就識，不識就算』的心態。但到後期，他變得很主動，遇有不明白便捉緊導師去問，而且很多時，他都堅持完成課堂功課才去吃午飯」。

學習並無捷徑，智洛唯一可以用的方法，就是勤力。「我中一未畢業便跳讀中三，其實很吃力，唯有買些中一、中二的教科書回來，每天不停去看、去讀，盡快追回以前需要學習的東西。」小子的努力，使他在夜校成功修畢中三課程，但這並不代表從此踏上平坦大道。「其間，我不斷嘗試在主流中學申請插班，但找了20、30間，沒一間肯收。當時我很失落，也很擔心自己的前途，心想：『我的人生是否完蛋了？』」

拼搏兩年終圓夢 學業猛進

俊sir不諱言，要主流學校接受一個曾經成績和操行皆欠佳，又輟學多時的年輕人，確實不容易，「我們都替他焦急，因為學期快完結要放暑假了，但智洛還未有學校取錄。於是我們按着教育局提供仍有學位空缺的學校名單，逐間致電查詢，又一起準備求位信」。慶幸皇天不負有心人，幾經波折，智洛終在2021/22學年獲一間學校給予中四學位，如願重返主流教育體制。

拼搏兩年，智洛迎來大豐收。他不單止學業猛進，取得亮麗的成績，更在俊sir提名下贏得「2023年香港十大傑出少年」殊榮。俊sir笑言任職社工多年，從未做過提名人，卻為智洛獻出了第一次，「因為我覺得這個年輕人，值得被肯定、值得被稱上是一個很傑出的學生」。

他說最欣賞智洛的毅力，而且說到做到，「他自知根基不好，於是花大量時間溫習，用行動證明給大家看，他有多想讀書。結果，他真的考到很好的成績，躋身全級首20名，某些科目更考到首3名，我很欣慰」。逆轉人生的智洛，也勉勵正輟學或打算輟學的年輕人，要好好計劃未來，「即使不想讀書，也別浪費青春，要給自己訂下目標。我相信，只要肯努力，過程一定會有得着」。

[Happy PaMa 教得樂 第461期]

相關字詞﹕輟學 香港遊樂場協會 非常學堂 香港十大傑出少年 邊青 親子話題王

上 / 下一篇新聞