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免費工作坊導賞 舊礦切割鑽石 藏復古魅力

【明報專訊】鑽石，總予人閃閃發亮的耀目印象，其實不同的切割方式也可展現鑽石多方面的魅力；例如19世紀中後期開始流行的「舊礦切割鑽石」，以獨特形狀和復古魅力而受人追捧，古董鑽石近年備受市場重視。最近就有本港寶石專家兼工匠，在銅鑼灣舉行展覽及免費工作坊，讓參加者探索舊礦切割鑽石的設計、歷史與魅力。

「鑽石記載了人類歷史發展的軌迹，從發現世界、地理勘探，到奴隸買賣和資源掠奪，黑與白都記錄下來。」身兼設計師、寶石學家和工匠的陳業說。陳業來自中式工藝家族，自小受玉石工藝薰陶，長大後遠赴英國珠寶工業重鎮伯明翰，並於伯明翰大學研習珠寶和金屬工藝，後來赴美國GIA本部繼續進修，取得寶石學家的專業資格。

幾年前，他於宋徽宗的畫作《瑞鶴圖》中取得靈感，設計了《端王的瑞鶴》系列翡翠鑽石藝術品。另一方面，他對西方的鑽石歷史很有興趣，多年來蒐集了不少和鑽石開採、雕琢和設計的文獻和工具。「鑽石本身的歷史價值其實不輕於其市場價值，可能更引人入勝！」最近，他在位於銅鑼灣的獨立金工珠寶藝術店日出金工舉辦展覽和工作坊，分享鑽石珠寶的奧秘知識。

1小時導賞 了解製作過程

這個夏季特別展覽及工作坊名為「古鑽新韻：舊礦切割鑽石的故事」。店子有別於區內擺滿閃閃發亮鑽石的珠寶店，以木色為主調，充滿淳樸的文青味道。大部分空間，擺放了雕琢鑽石的工具、書本、剪報和展板，把店中鑽飾產品的風頭搶過來。陳業說自己也是一名收藏家，對鑽石相關的文獻和工作特別有興趣。乘着鑽石和珠寶工作之便，多年來他在合作伙伴協助下購入不少心頭好，歷史價值極高。他覺得這些歷史很有趣，經精心整理後和公眾分享。

主題展覽結合體驗工作坊，讓參加者探索舊礦切割鑽石的設計、歷史和價值；也透過歷史書籍、印刷品、地圖、各種裸鑽，以及超過10件由日出金工設計的珠寶作品，讓大眾在大約1小時的工作坊中感受鑽石永恆不朽的魅力。陳業說參加者毋須擁有任何鑽石和珠寶知識基礎，職員會提供易明的導賞，讓參加者了解舊礦切割鑽石的製作過程。

展覽強調舊礦切割鑽石（old mine cut diamond）的魅力。陳業說舊礦切割鑽石在19世紀中後期開始流行，已超過150年歷史。舊礦切割鑽石因為獨特形狀和復古魅力而受人追捧，古董鑽石近年也開始在市場上備受重視。他說早期的鑽石切割較簡單。「雖然當時技術不及後來閃亮的歐式切割，但一直深受世界各地珠寶愛好者追捧。」他解釋這種舊礦切割與現代設計中統一的圓形明亮式切工鑽石不同，賣點不是有多閃亮，而是追求一種獨特形狀和復古魅力。「這反而是收藏家夢寐以求的選擇，因為可用作獨一無二訂婚戒指和珠寶珍藏。」

模擬舊礦切割鑽石輪廓 顯微鏡賞真品

展覽中展現了一些舊礦切割鑽石真品，工作坊參加者可以模擬舊礦切割鑽石的輪廓，在描圖紙上繪出舊礦古董鑽石的模板留作紀念。店子中最吸睛的一部儀器，是專業珠寶商的顯微鏡，參觀者可以透過它欣賞真正的舊礦古董鑽石。他表示從認識「舊」礦鑽石，能用「新」角度反思鑽石和工藝的價值。

■「古鑽新韻：舊礦切割鑽石的故事」展覽及工作坊

日期：即日至8月31日（逢周一休息）

時間：中午12:00至晚上6:00

地點：銅鑼灣恩平道17號1樓日出金工

備註：展覽期間不定期舉行工作坊體驗，每節1小時，最多容納6人。展覽導賞團及工作坊免費，最後一項「重新塑造舊礦切割鑽石」體驗（需$300材料費，可自由參與），參與者可使用珠寶商工具在銀片上描出舊礦古董鑽石的輪廓

工作坊預約網址：bit.ly/3rV04ru

文：呂一心

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

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