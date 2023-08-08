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旅遊

「最富飲食文化個性」城市 烏隆塔尼尋老泰國真味

【明報專訊】香港人對泰國北部的認識，大多來自清邁和清萊，白廟、藍廟和文青咖啡店都是打卡熱點，自然受遊客青睞；我卻選擇前往泰國東北的烏隆塔尼（Udon Thani），因為想跟着當地老饕，認識這個被當地人譽為「最富飲食文化個性」的城市。當那些充斥外國遊客的城市不斷改變家鄉菜口味時，在烏隆塔尼仍可找到由有心人堅守下來的傳統真味！

螞蟻卵湯蟋蟀醬變fine dining

烏隆塔尼是烏隆府（Udon）首府、泰國第6大城市，與孔敬、烏汶叻差他尼、呵叻府合稱為依善（Isan）地區「四巨頭」。由曼谷坐內陸機前往約需1小時，機上所見至少九成搭客是當地人。由機場到市中心約20分鐘車程，沿途都是1、2層高的平房，寧靜簡樸，最熱鬧便是市內最大型商場Central Udon。這裏沒有太多現代化建築，當地人形容是「老泰國」。於城市逐漸失傳遺忘的，這裏都一一保留下來，包括以辣、重口味聞名的依善美食。

依善菜式採用大量發酵魚露，連曼谷人也未必受得，何妨稍為妥協以迎合大眾口味？有人卻寧願放棄繁華的五光十色，只為堅持傳統。從美國三藩市回流泰國的Num與Joe兄弟，擁有米芝蓮星級餐廳入廚經驗，卻放棄消費力較高的曼谷，選擇在家鄉烏隆塔尼開設中高檔餐廳Samuay & Sons，便是不願為城市人口味妥協，讓知音人欣賞最正宗風味。

餐廳由Num掌舵，大部分食材在100公里範圍內養飼和種植，務求做到farm to table；連魚子醬也要用華欣出品，追求100%泰國味道。他以鑽研近10年的西方烹調技術，將城市人眼中的鄉下菜式做得如法國菜般精緻。14道菜嘗味餐單中，每道都叫人大開眼界。青木瓜沙律和野鴨胸賣相精緻，口味層次細膩；連本來令人有點抗拒的依善料理，例如螞蟻卵湯、煮田螺和100%蟋蟀醬等，全都變成fine dining菜式。令我最難忘的是酸甜雜菜魚鍋，本來其貌不揚，改頭換面成精緻料理，入口卻是熟悉的地道泰式香口冶味，精彩！

Samuay and Sons已獲米芝蓮介紹，50 Best Discovery網站亦形容餐廳已吸引國際美食家的注意。看來，將依善美食帶上國際食壇已指日可待。

■Samuay & Sons

價錢：餐廳設有a la carte和嘗味套餐，14道菜嘗味套餐每位2800泰銖（約630港元）

facebook：Samuay & Sons

1公里長夜市 芒果糯米飯配啤酒最快樂

要認識當地飲食文化，最好便是走入街市。烏隆塔尼市中心內的Thai Isan Market巷子縱橫交錯，市集有露天有半露天，大部分攤檔只在清晨營業，早上9時左右便陸續收檔。售賣乾濕貨的街市比想像中清潔之外，也沒有喧嘩的叫賣聲。一檔檔的當地新鮮香草、瓜果、辣椒、發酵魚露和各品種淡水魚，都勾起我的好奇心，忍不住拿起來聞之餘，還不停拍照。即使沒買一條菜，檔販們也向我露出燦爛笑容，這種街市內的人情味，久違了！

時間來到傍晚5、6時，夜市亮起燈光。烏隆塔尼的夜市規模不小，由UD Town Food Center附近斷斷續續伸延至Train Night Market，約有1公里長。夜市的美食檔比服飾精品檔更多更豐富，街邊檔有當造的芒果糯米飯、漿米粉糕和菠蘿等泰國甜品水果；較受年輕人歡迎的室內美食廣場有新派泰式小食；街市熟食檔有即叫即製青木瓜沙律、各式燒烤、煎炸肉串和海鮮；來到露天攤檔，有濃香的泰式麵飯和熱炒外，還有不少平民酒吧。買杯啤酒，配上街邊檔買來的芒果糯米飯，融入當地人心情，不知不覺嘴角向上揚，簡單而快樂！

■Thai Isan Market

地址：Mak Khaeng Sub-district, Mueang Udon Thani

■UD Town Food Center

地址：45/5 Thongyai Rd, Mueang Udon Thani

■Train Night Market

地址：Thongyai Rd, Tambon Mak Khaeng, Mueang Udon Thani

滋味融合：泰越crossover早餐 網紅爭住試

烏隆塔尼除保留了依善傳統美食真味之外，亦因市內有不少越南移民，發展出泰越合璧的美食。例如泰國網紅來到此城必食的早餐——香腸煎蛋，以為是西式早餐，其實香腸是指越南扎肉和依善淡水魚肉腸，再加上豬肉碎和太陽蛋，香口冶味。除了早餐，烏隆塔尼也有一些食物會加上米紙、扎肉等食材，香辣濃味再加一陣酸甜，好像經典的小吃拼盤，形成與依善其他地區不同飲食風格。

■泰國旅遊錦囊

簽證：持香港特區護照可免簽證

機票：8月份香港航空及Thai Smile經曼谷來回香港及烏隆塔尼，約1813港元起（連稅及燃油附加費）

住宿：Centara Udon位置方便，毗鄰大型商場Central Udon，可步行到市集，每晚256港元起。網址：t.ly/pNj2I

文：鍾琰

協力：泰國政府旅遊局

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕依善區 烏隆塔尼 旅遊 泰國旅遊 泰國東北部 泰國

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