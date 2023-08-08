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特別版Barbie迷倒退休警司 30萬元購入逾百珍藏

【明報專訊】真人版電影Barbie熱潮持續。上星期六早上，記者的手機傳來這一通話：「喂，我係Barbie！」難道Barbie從Barbieland來到現實世界？跟隨電話中的「Barbie」指示，到達她位於港島的「Barbie house」，按下門鐘，來應門的不是Barbie，而是以一身Barbiecore造型現身的女主人方安妮，以及她那百幾個造型獨特的罕見Barbie。

方太女兒 40多歲開始儲芭比

生於1959年的Barbie，按年齡來算，早就夠資格使用樂悠咭；但她長青不變的亮麗外貌，多年來一直都被視為兒童玩具。原來除了小朋友喜愛之外，亦有很多大朋友都為其百變時尚、精緻製作而着迷。烹飪名家方太（方任利莎）的二女兒、退休警司方安妮是其中一名收藏家，20多年來收藏逾百個Barbie。一說起Barbie，她雙眼就發光。

穿上明亮粉紅套裝，內搭淺粉紅tee，十指塗上Barbie Pink指甲油，兩手無名指的指甲上還特地各繪上一顆愛心的方安妮說：「其實我平時不會這樣穿，是為了今日的訪問才如此打扮。我的同事都取笑我，幾十歲人還用這種顏色的指甲油！」

身為退休警司的她，過去在公眾眼中，形象硬朗、精明幹練，卻沒有多少人知道她的另一個身分——Barbie收藏家，20多年來花費逾30萬元收藏百多個Barbie。「我從小到大都沒有公仔，姊姊和妹妹才玩，而我自小想做警察，（我）是玩槍長大的」，她笑着接續說：「雖然想做警察，但我玩耍時會戴頂帽、揹上大袋，再拿着槍，實際上是扮賊。」自小是「男仔頭」的她，喜歡下棋、打功夫、跑步，自言與Barbie亮麗、精緻的形象沾不上邊，「可能就是覺得她如此漂亮、華麗，才開始蒐集」。Barbie的世界五光十色，一時穿上晚裝出席舞會，一時化身棒球員，一時變成女英雄拯救世界，在她的世界中沒有不可能。方安妮認為Barbie為女生們帶來不少想像力，而想像力從不限制於年齡。

深水埗書局 尋得罕見「蓮華」

方安妮在40多歲時買下人生第一個Barbie，自此展開收藏之旅。多年來主要從網上蒐羅心水款式。有時朋友到外地旅行，亦會特地為她找尋特色Barbie。但要覓得罕見款式，少不了要在城中蜎窿蜎罅。她不時到深水埗、旺角的書局中尋寶，一款由日本著名歌手松任谷由實設計、一身飛天仙女造型的東方Barbie「蓮華」，就是她多年前在深水埗一間書局裏找到。

放眼望去，吸引她的不是常見的粉紅包裝盒、為兒童設計的Barbie，而是玩具商Mattel針對收藏家而設計的收藏版本。無論是包裝、人偶用料、服裝設計等都比一般版更精緻，並分為多個收藏系列，其中銀（silver label）、金（gold label）和白金版（platinum label）均為限量發售版本，全球生產量分別少於50,000、25,000和1000個，包裝盒上均會特別標示該款Barbie的數量，彰顯其罕有程度。但她強調，她的藏品遍及不同收藏等級，一切皆以美感作為收藏標準。

Silkstone材質受藏家歡迎

方安妮打開包裝盒，緩緩翻開盒內的白色包裝紙，映入眼簾的是一個眼神斜睨的高冷Barbie，與記憶中頂着一個陽光笑容的Barbie大有不同，「她的樣子是特別寸，擁有一雙貓眼，還有一顆美人痣」。不同系列的Barbie，各有不同的臉模、妝容，這款在2000至2020年推出的時尚模特兒系列（Barbie Fashion Model Collection，BFMC）就復刻了早期Barbie的臉模，難怪她們都帶有復古美。將她們捧在手上，觸感滑溜透涼，明顯感到沉甸甸，手感非一般塑膠人偶能比擬。原來BFMC的Barbie全用上silkstone材質，手感像陶瓷娃娃，卻又不如陶瓷般脆弱易碎，此系列推出後一直大受收藏家歡迎。

千禧新娘水晶裙耀眼

「大人所謂『玩』Barbie，不是如小朋友一樣落手落腳玩，為她換衣服、安排不同情景等；而是欣賞Barbie的美、設計和製作。」Barbie的服裝和配飾華麗精緻，用料、設計相比真實時尚品牌都毫不遜色，不少款式更聯乘知名品牌和設計師打造，如Christian Dior、Burberry等。她拿起Mattel為慶祝2000年而推出的「千禧新娘」（Millennium Bride），全球限量1萬個。穿上一襲白色婚紗的Barbie優雅迷人，婚紗從上半身到裙襬綴上約百粒Swarovski的水晶與亮片，閃閃發亮，讓人移不開目光。收藏家通常都會把Barbie原封不動地保存盒內，一旦拆開包裝，就會影響收藏價值，「但Millennium Bride實在太靚，我忍不住從盒中拿出來，放在玻璃櫃內展示」，說完，她輕輕為Barbie撫平揚起的頭紗，整理好裙襬。

玩具就是有一種魔力，教無論幾多歲、什麼職業的人，都可以在一瞬間重拾童真。方安妮每次打開儲物箱，就像拆禮物一樣，大呼：「這個很特別！」、「這個我很喜歡！」、「這款你有沒有見過？」看她源源不絕地翻出一盒又一盒Barbie，急不及待與人分享的神情，眼前的她就像是一個小女孩，實在難以想像她從前是警察。警察玩Barbie，一剛一柔，不會違和嗎？「不會！現在是自由世界，我喜歡玩什麼（與我的職業）沒有衝突，而且Barbie角色中都有很tough的形象，如消防員、太空人、戰神等。」她在警隊時的女上司都是Barbie收藏家，兩人偶爾交流「湊女心得」。方安妮從警隊提早退休時，同事還送她一本Barbie藏書留念。

近年因為工作、讀書、照顧家庭，這位Barbie收藏家已沒有時間玩Barbie了，今次為訪問特意從迷你倉找回Barbie們。親眼見一見、拿上手摸一摸，已捨不得將她們放回那不見天日的儲物倉。她希望將來有機會舉辦慈善展覽，公諸同好：「我擁有這麼多，應該與大家分享！」

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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電郵：feature@mingpao.com

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