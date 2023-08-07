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國際交流創新點子 健康老齡化 活得充實

【明報專訊】人口老齡化成為趨勢，人均預期壽命（life expectancy）延長，健康老齡化（healthy ageing）逐漸成為全球熱議的話題。

最近參加在泰國曼谷舉行的第16屆國際聯邦老齡化會議（International Federation on Ageing Conference / IFA），與超過60個國家及地區的安老服務學者、老齡化專家和醫護人士等交流，大家雖然來自不同文化和背景，但對安老創新議題皆非常熱中，帶來不少啟發。

我和27名香港社福機構和樂齡科技公司代表參加IFA，是次會議讓我大開眼界，不但了解到世界各地，包括發展中和已發展國家／地區的老齡化政策；更有機會直接接觸聯合國、世界衛生組織和美國退休者協會（American Association of Retired Persons）相關人士，就世界老齡化議題，如安老政策、安老創新服務等交流。

需求金字塔看香港安老服務

記得去年修讀安老院舍主管課程時，導師提及如何利用「馬斯洛需求層次理論」（Maslow hierarchy of needs）剖析安老服務。馬斯洛需求層次理論把人類需求從低到高排列，由金字塔最底層開始，依次為生理需求（食物、水及空氣）、安全需求（人身安全及健康）、社交需求（友誼、愛情及親情）、尊重需求（自尊、自我價值及自主）和自我實現需求（開發潛能、超越自我）。

理論說明當人滿足了較低層次的需求，便會轉而追求更高層次的需求。當導師問我們現時香港私營安老院服務滿足長者「哪一層」的需求，大部分同學都認為只能滿足金字塔最低兩層需求，亦即生理和安全需求。

尊重「老友」權利和尊嚴

會議擴闊了我對世界老齡化議題的認知和想像。當我們仍然要為未能滿足安老服務基本需要、護理人手不足等問題困擾，世界很多地區已走得更前，已在探討更深層次的老齡化議題，當中包括量化及尊重非職業照顧者（informal carers）為老齡化社會所作出的貢獻；尊重老齡人士的權利和尊嚴（human rights），例如長者於護理決策上的話語權和參與度；發展可持續的長期護理模式（long-term care）；為不同性取向的老齡人士建構多元共融的安老風氣等。

港產軟餐點心 妙用泰國食材

會議期間，我也展示了來自香港的安老創新點子，用泰國當地食材製作軟餐點心，把「軟餐文化」介紹給世界各地的學者。他們都感到十分驚歎，對軟餐的質感和形態，以及香港發展「照護食」表示欣賞和敬佩，更表示香港是全球推廣「照護食」最積極和成熟地區之一。不少人士更希望邀請我們到泰國、新加坡等地協助培訓和交流，看來這些國際交流可增進大家對不同安老議題的認知。

推動長者友善 提升生活質素

面對全球老齡化問題，聯合國為2021至2030年訂立目標和行動方針，積極推動「健康老齡化行動10年」（UN Decade Of Healthy Ageing）。目標包括：消除年齡歧視、推動長者友善社區、建立長期護理方針、構建綜合護理模式。我翻譯了聯合國的承諾和目標，意思為「只有為延長的壽命提升生活質素，我們才能為任何年齡層的人士提供有意義的生活。我們要共同努力，讓每一年的生命都變得有意義，不單是數字上的增長，而是充實地生活和成長」。我們期望透過公眾教育、社會創新和社區協作，把聯合國的理念於香港普及化，推動長者友善的風氣。

老齡化雖為世界各地帶來影響，但我和很多人一樣，均認同當中包含許多機遇，作為安老業界一分子，我們認為未來老齡政策和生態圈仍有很多工作可以做。深信每個參與IFA 2023的安老業界同工都獲益良多，期望繼續為老齡化社會努力，聯繫國際，如今年會議主題般所指，「Challenge（挑戰）. Transform（銳變）. Change（改變）」。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）

編輯：梁小玲

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