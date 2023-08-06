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健康點部署：雪櫃「吃」什麼 我們吃什麼 學識執雪櫃 做個有營人

【明報專訊】嘴饞時我們會打開雪櫃，不過有多少人會定期審視內容？細心一看或有意外「驚」喜，正如醫護行者項目統籌（營養學家）黃婉茵（Natalie）見過一些街坊的雪櫃，竟藏有過期幾年的食物。若像退休人士彩燕學會「斷捨離」的話，雪櫃非但為人類帶來便利，更能化身健康守護者，促進有營飲食。

【Case：退休人士彩燕】

彩燕一向喜好美食和煮食，但自從落入糖尿病高危行列，開始更關注飲食中的營養與運動。一次偶然機會，她遇上醫護行者擺放的街站，發現朝夕相對的雪櫃原來是健康飲食之門。

Natalie負責統籌營聚「里」社區計劃，透過四節課教授執拾雪櫃的技巧和營養知識，亦與街坊結伴到超市選購有營食材。彩燕參加後發現自己的雪櫃不單凌亂，亦存放各種不健康的食物。她下定決心執好雪櫃，更把知識傳授給身邊人。

■燕=彩燕 ■記=記者 ■N=營養學家Natalie

1. 雞蛋未必放門邊

今年5月，彩燕途經醫護行者擺放的街站，當中有關雪櫃與營養的小遊戲吸引她注意。

燕：乜雪櫃都有營養㗎咩？雪櫃都要學執？我就好奇啦，人人屋企都有雪櫃喎。之前（自己）隨便放東西進去，沒想過原來都有知識。

記：當時街站就有一些配對的小遊戲？

N：是呀，有一個紙板的雪櫃。

燕：我有些都放錯了，例如雞蛋多數擺門邊。生熟的肉類（以前）隨便放㗎啫，有位就塞落去。

N：不同渠道都聽到專家講，雪櫃門旁邊的溫度會高一至兩度。如果不是經常食，雞蛋放在那裏會容易變壞。雞蛋如果放一兩個月的話，最好放在冷藏室。

2.塞滿過期物 「看不到裏面」

彩燕其後參與醫護行者的營聚「里」社區計劃。負責項目的Natalie請大家為家中雪櫃拍照，彩燕這才發現自己一些不良習慣。

燕：我自己影相時都會睇到，第一張是亂糟糟，現在整齊好多。還有檢視一下，有些食物應要清理就清理，例如過期的食品。以前會（備存）多些醬料，現在少食，所以開完之後好快就過期。

記：參加者的雪櫃大多有什麼問題？

N：其中一個比較多見到，雪櫃可能塞滿很多東西，有時都不知道後面那些是什麼。見過不少街坊都有過期的食品，如五年前的朱古力、八年前的亞麻籽。第二就是像彩燕，不知道東西應該放在哪裏。

3.凍肉豆腐當「存貨」 少買加工品

香港人生活繁忙，少有時間煮大餐，於是家中長期備有加工食品。

燕：之前我買定很多急凍食物，餃子、丸一定擺，午餐肉等隨時打風一定有的食物，不用落街食。我喜歡吃餃子，就堆定在雪櫃。

記：很多人都會在家儲存大量加工食物，是否不建議？

N：其實餃子內裏都是肥肉，全瘦會好嚡，亦加了鹽、油，不建議食咁多加工食物。要放得久的，建議凍肉、海鮮、蛋或豆腐，營養上會高好多。有時要方便，冇辦法要食（非新鮮食品），但如果時間許可，就食多少少新鮮的肉類。

記：上營養課之後，你有沒有嘗試一些新的食物種類？

燕：以往我好少食奶製品，現在會選擇乳酪，細細杯的不會買太多，因為她（Natalie）說不要大量購入，否則又變壞了。奶我都試過變酸咗，飲唔晒放在（雪櫃）門邊，就唔飲得，變壞了，嘥錢囉。

4.與姐姐一家分享知識

計劃其中一部分是邀請街坊為親友執雪櫃，彩燕選擇向姐姐一家分享知識，過程別具挑戰。

N：要去一個人屋企，打開他的雪櫃，在那裏「阿支阿左」 ，並不是如此容易。朋友或家人，其實都要好大的信任才能讓你上去。

記：彩燕你的經歷是怎樣？

燕：去到姐姐家中，先食餐飯，大家開開心心。姐夫都在，三個人一起執。她放了很多東西在雪櫃，有些汁料倒瀉要清潔。我心中有一個感覺，（執雪櫃）不是一次過，因為她這麼多東西在裏面。我分享那些知識，希望感染她有誘因去做。

【個案睇真啲】

源頭減買做分類 雪櫃「瘦身」

「雪櫃是什麼？」Natalie以此問題作為計劃第一課，當時投影片展示的答案，彩燕仍印象深刻：「雪櫃原來是守護家人的健康。這個好重要，就是（執雪櫃的）動機。」Natalie希望提醒大眾，雪櫃「食」什麼，我們就食什麼，所以執雪櫃與健康息息相關。

雪櫃是現代家居必備的配件，Natalie從課堂觀察，發現不少街坊都有基本認知，例如懂得把生熟肉類分開放置，食物要包好或蓋好。不過，有些家庭的雪櫃長期塞滿，因為街坊經常購買不需要的食材，或是捨不得扔棄別人贈送、自己卻不喜歡的節慶食物。雪櫃爆滿除了影響冷氣循環流通，亦會令街坊忽略清走過期食物，「很多時候蔬菜格塞了許多東西，疊住疊住，看不到下面是什麼」。彩燕亦有同感，以前只會隨意把食物塞入雪櫃的任何空位；現在則聽從Natalie建議，從源頭減少購物量以免浪費，「雪櫃都要瘦身！」

訪問當天打開彩燕的雪櫃，只見散裝食物以密實袋獨立包裝，一袋袋直立放置，而且附有標籤，非常整齊。Natalie目睹訓練成果，亦不禁大讚：「我覺得有兩件事很好。第一是很多（食材）都歸位了，雪架內排列得好好。第二營養上改造了很多，多咗肉類、不同顏色的水果。」醫護行者贈送了一些收納袋和收納盒，以鼓勵參加者改善食物擺放方式，彩燕亦有加以利用。

整理雪櫃不只是為了食物安全，亦可推動街坊更注重營養。彩燕上課後學會進食多元化的水果，所以訪問之時雪櫃備存奇異果、火龍果和藍莓等，「之前無咁多顏色，好單一，食蘋果就食蘋果，火龍果就火龍果。現在嘗試吓兩種水果，或者不同顏色的蔬果配搭」。Natalie亦指出雪櫃中顯眼的三文魚，是高營養價值之選。彩燕不時在家煮食，食材不只講求健康，亦顧及自己的喜好，「今次加了鹽燒鯖魚、三文魚和蝦，我都喜歡吃，還有就是數量不要太多」。

不是單打獨鬥 參加者互提點

課堂上，Natalie安排參加者審視彼此家中雪櫃的照片，互相提點可改善之處。其後他們一同前往超級市場選購食物，Natalie引述參加者之間的對話：「你屋企比較多丸，不如買多些凍肉、菇類，都很健康和方便」。執雪櫃並非一場單打獨鬥，計劃鼓勵參加者與鄰舍、家人一起培養習慣，同時以雪櫃鞏固關係。彩燕提到平日較少到姐姐家中吃飯，難得可藉着執雪櫃多多相處。Natalie透露，8月初將與參加者走入社區，以街坊身分向更多人推廣健康飲食的貼士。

現在彩燕的雪櫃只備存所需食物，自己的飲食習慣從中一覽無遺。斷捨離從來不易，她的經驗是：「雪櫃乾淨，整個人都開心啲。」

【執雪櫃小貼士】

1. 捨得扔棄不需要、不會吃，或過了「此日期前食用」的食物

2. 避免大量購買，食不完、變壞更浪費

3. 雪櫃維持七分滿：冷氣循環流通較佳，延長食物保鮮期

4. 善用收納工具，將一次過吃不完的食物分裝再冷凍

5. 先買的先食，留意食用到期日

6. 食物分區存放

7. 生熟分開：熟食放上，生食放下

8. 定期檢查及清理雪櫃

9. 減少買加工、醃製食物，以新鮮或急凍肉類、海鮮、雞蛋及豆腐代替

10. 常備多種顏色的蔬果，提供不同營養

【健康小挑戰】

計劃以雪櫃與營養為主軸，此外參加者須自行訂立「健康小挑戰」，用21天時間建立新的健康習慣。Natalie說有人以早點睡覺為目標，亦有不少像彩燕一樣希望多做運動。彩燕挑戰自己每日左右腳跳繩各一百次，最終達成目標。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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