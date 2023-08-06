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2023年8月6日星期日
星期日生活
周日話題：布氏鯨死了 謾罵以外，還能做什麼？
鯨死如燈滅？
什麼人訪問什麼人：記者的風險管理和覺悟
同場加映：刀郎遇上蒲松齡
開門讀書：民主的衰退
誰人日記：博物館
無名周記：非核不可？
老少女之麻糬周記！
周日話題：韓戰如何被記憶？
圖文城市：「仰望」的動漫節
平安祭：同途殊歸：靜觀、禪修、澄心自覺
放心寫作：#50 那一本書
讀者來信：若然你是羅祖
阿貓阿狗：#198 鯨魚
評影習寫：見山（不）是山之後：《鍍金羊與聖山》
劇透紙背：《惠子的凝視》 為何強調聲音？
家明雜感：《惠子的凝視》質樸又溫柔
影片簡評
單元連載：香港書60
星期日文學‧為什麼要讀書？讀什麼書？
{菲林電影達人}柯星沛 《香港製造》《打擂台》拍出原始質感 菲林數碼有得揀先好玩
餐桌共學：不朽的The French Chef 紅酒燉牛肉 致敬Julia Child
綠色生活：走遍本地果農 「尋寶」做推廣 水果發酵茶 化黃皮為神奇
通識導賞：《奧本海默》 打開原子彈史前史
健康點部署：雪櫃「吃」什麼 我們吃什麼 學識執雪櫃 做個有營人
未來城市：參考香港水利設施 海綿城市 從管網基建開始
放心寫作：#50 那一本書
【明報專訊】我們都知道，尼采是現代最偉大的哲學家之一，他留給了世人不少經典的著作與概念，但大家又是否知道，這位宣稱「上帝已死」的思想家，竟然有着一個濃烈宗教氣氛的成長背景呢？
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周日話題：布氏鯨死了 謾罵以外，還能做什麼？
鯨死如燈滅？
什麼人訪問什麼人：記者的風險管理和覺悟
同場加映：刀郎遇上蒲松齡
開門讀書：民主的衰退
誰人日記：博物館
無名周記：非核不可？
老少女之麻糬周記！
周日話題：韓戰如何被記憶？
圖文城市：「仰望」的動漫節
平安祭：同途殊歸：靜觀、禪修、澄心自覺
放心寫作：#50 那一本書
讀者來信：若然你是羅祖
阿貓阿狗：#198 鯨魚
評影習寫：見山（不）是山之後：《鍍金羊與聖山》
劇透紙背：《惠子的凝視》 為何強調聲音？
家明雜感：《惠子的凝視》質樸又溫柔
影片簡評
單元連載：香港書60
星期日文學‧為什麼要讀書？讀什麼書？
{菲林電影達人}柯星沛 《香港製造》《打擂台》拍出原始質感 菲林數碼有得揀先好玩
餐桌共學：不朽的The French Chef 紅酒燉牛肉 致敬Julia Child
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