同場加映：刀郎遇上蒲松齡

我聽了一遍《羅剎海市》，就無興趣再聽一次，但歌詞又實在是有趣的，引人索解其中真義。有說歌詞是影射當今中國內地音樂界（如《中國好聲音》）的亂象，當然，刀郎不說破，沒有人會知道最終的答案。

新歌呼應哲學思考

歌詞是用方言寫的，有中國地道鄉土味，刀郎先寫羅剎國向東兩萬六千里有個地方，有一條一丘河，河水流過苟苟營（一聽這些名稱，就知道不是好地方）。有個杈桿兒、撐腰者叫作馬戶，她面目古怪，以為自己是隻雞，其實馬戶是一頭驢，反而又鳥不知道自己是一隻雞，實在顛倒，光怪離奇。刀郎以諷刺之言「勾欄從來扮高雅，自古公公好威名」一句，完了第一節。

第二節寫小伙子馬驥流落惡地，見這羅剎國裏常顛倒，牝雞司晨，那頭驢不管怎樣洗也是個髒東西。刀郎又諷刺一女子口蜜腹劍：「愛字有心心有好歹，百樣愛也有千樣的壞；女子為好非全都好，還有黃蜂尾上針。」刀郎還引出了哲學家維特根斯坦（Ludwig Wittgenstein），大概呼應《邏輯學筆記》（Notes on Logic）中，重言（tautology，真）與矛盾（contradiction，假）的思考：「西邊的歐鋼有老闆，生兒維特根斯坦，他言說馬戶驢、又鳥雞，到底那馬戶是驢，還是驢是又鳥雞，那驢是雞，那個雞是驢，那雞是驢，那個驢是雞，那馬戶、又鳥，是我們人類根本的問題。」

刀郎的《羅剎海市》將我們引到蒲松齡的小說〈羅剎海市〉。

羅剎海市的故事

〈羅剎海市〉不是《聊齋誌異》中，最著名的一批小說，名氣比不上〈聶小倩〉、〈嶗山道士〉、〈促織〉、〈陸判〉、〈畫皮〉、〈畫壁〉、〈黃英〉等，但〈羅剎海市〉自有特色，充滿想像的異國風情。

小說名為〈羅剎海市〉，就包括了羅剎和海市兩個地方。小說的主角馬驥，是商人的兒子。他生得俊俏，風流倜儻，喜歡歌舞，經常跟隨梨園弟子演戲，扮成旦⻆，一如美女般好看，所以馬驥有「俊人」之號。

馬驥跟偕到海外做生意，船被颶風引去，幾日幾夜後，來到一個都會。那都會的人都醜得出奇，看見馬驥來了，以為是妖怪，羣嘩而走。馬驥來到一個小山村，開始與一些人交談。村民將馬驥帶到大羅剎國都城，大羅剎國所重，不在文章，而在形貌。但馬驥所見，官職高者甚醜，長得怪異，反而隨着職位愈低，相應不醜了。

馬驥登門造訪一名執戟郎，執戟郎叫出舞女十餘人，輪番表演歌舞。舞女長得如夜叉一般，皆以白錦纏頭，紅衣拖到地上。她們不知道自己唱的是什麼歌詞，唱腔和節拍都怪怪的。執戟郎問馬驥，中國也有這些音樂舞蹈嗎？馬驥敲擊桌子唱了一曲。執戟郎高興地說：「異哉！聲如鳳鳴龍嘯，得未曾聞。」

馬驥以張飛的面目去見宰相，更得到國王殊異恩寵，但官僚都不喜歡馬驥。馬驥得到三月假，復歸山村，將錢財分給往日與自己交好的村民，村民將馬驥帶到漂亮的海市，馬驥認識了東洋三世子，後來更娶了龍女。馬驥有故土之思，決定回家歸養雙親，與龍女分別。

平凡世界=非凡異域？

〈羅剎海市〉的結局是龍女思念馬驥，生了一男一女，送給馬驥，可是一家未能團聚。

〈羅剎海市〉寫羅剎、海市、人間三地，以上的簡單撮要，偏重了羅剎一段，望有助了解刀郎的歌詞。

〈羅剎海市〉展現了蒲松齡眼中的兩個世界，一邊是現實，一邊是理想，一醜一美。醜之為醜，可笑在標準失卻，甚至美醜是非顛倒，針對的不止是科舉制度，還有人世的荒謬。這個情况到了二十一世紀還是一模一樣，甚至在政治正確的局面下愈演愈烈。至於海市，就是理想世界，人人有情有義，有實力者能夠一展才華。海市畢竟就是海市蜃樓，小說的悲傷結局，也令人想到這個理想的世界，實在是遙不可及。

關於《聊齋誌異》，蔡九迪（Judith T. Zeitlin）的《異史氏：蒲松齡與中國文言小說》（Historian of the Strange: Pu Songling and the Chinese Classical Tale）一書比較著名，可惜〈羅剎海市〉不是重點討論的文本，但當中有個觀點頗有意思，不妨引伸下去：「在《聊齋》的世界裏，非凡的事情看起來很平凡，但平凡的事情又顯得不平凡。」蒲松齡筆下的羅剎是非凡異域，但其實是平凡不過的現實世界，但蒲松齡必要刻劃得不平凡，奇哉怪也。

歌詞留聽眾想像空間

為什麼我說非凡異域是現實世界，蒲松齡又要故作稀奇古怪，創造出顛三倒四的羅剎呢？羅敬之《傳奇‧聊齋散論》一書，有一些看法可以參詳。他認為羅剎，與婆羅洲之東的古羅剎國，以及俄羅斯部落不相關連，而是取自梵語「略剎婆」，意思是「可畏暴惡，為食人之鬼神」。羅敬之又認為蒲松齡表達了滿清殘暴統治者的憤慨，「這篇離奇的故事是對清代那種顛倒黑白，不分賢愚的現實社會的深刻揭露，是對那些缺德無才的達官貴族的辛辣諷刺」。由於〈羅剎海市〉的反清意識，因此被《四庫全書》所摒棄。幸好，蒲松齡的隱喻功力深厚，所以沒有遭到文字獄之禍。

刀郎的《羅剎海市》大紅大紫，可能反映了廣大聽眾對於現實的不滿，這些不滿可以針對多個方向，可以是演藝界、娛樂圈、官場等等，取其大者，就是黑白顛倒的現實（當然，刀郎的《羅剎海市》和蒲松齡的傳奇小說都與外國無關）。歌詞有足夠的空間給聽者，自行找到針對的方向，這首歌表達了他們內在的心聲。

文˙Matthew Cheng

編輯•朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao