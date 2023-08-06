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鯨死如燈滅？

【明報專訊】周一早上，鯨魚死亡的噩耗讓全城悲慟，生猛鯨魚忽地浮屍海面，見者難安。眾人透過媒體目送大型機械吊走軟癱如泥的一團龐然血肉，心頭湧起一股難言的憤恨。鯨魚為何死亡？如果一切從頭，如何扭轉悲劇成大團圓？李香蘭上周的願望落空了，今期她再畫一幅全黑的海面：生命的美妙色彩沒有了，鎂光燈熄滅，銘誌一宗死亡。

可是，不應該到此為止。連日來專家忙於尋找死因，鯨魚身上新出現的傷口是觀鯨團伙導致？觀鯨是否罪大惡極？如何提高大眾的生態保育意識？謝展寰局長說會研究如何避免將來的悲劇，記者向台灣觀鯨專家及來自香港的導賞員請教，一起反思。

事先張揚的超級颱風結果沒有多大影響香港，卻造成華北嚴重水災，包括一個出版重鎮被水浸沒；面對極端天氣頻繁和難以預測的挑戰，認真減碳還來得及？核電又是否更好出路？

《奧本海默》講原子彈核爆和二戰，二戰之後有韓戰，上月底是韓戰停戰70周年，毛升一次過檢閱了70年來參戰各方有關說法的演變，也是一堂合時的歷史課。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

圖˙李香蘭

編輯•王翠麗

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