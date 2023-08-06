周日話題：布氏鯨死了 謾罵以外，還能做什麼？

皮開肉綻、身體腐爛、脂肪組織溢出，上周一（7月31日）當冰冷鯨屍漂浮在西貢牛尾洲對開水域的照片間廣傳，全港市民心情隨即下沉。當局很快確認屍體是半個月來在西貢水域游弋的布氏鯨。牠身上添了新傷，確切死因未明，連日來有人批評政府介入過遲、船家只顧搵快錢，以及媒體大肆報道引人出海「追鯨」。

下次幾時再有鬚鯨（布氏鯨為鬚鯨屬）訪港無法說準，但王樂怡不禁反思，除了謾罵，還能做什麼？她又慨嘆，與其一味呼籲「不要出海看，會傷害到牠」，倒不如讓眾人學識「友善接近，學習如何觀察」，賞鯨未嘗不可。她亦不願歸咎市民，但當政府指稱執法有困難，一般市民也可想想如何出一分力。

鯨屍製標本是保育良機？

漁護署長梁肇輝上周二透露，署方正與海洋公園討論，鯨魚解剖後製成標本作科研和公眾教育。海洋公園表示，會將部分鯨魚樣本交由香港海洋生物救護及教育中心研究和分析，部分送往外國化驗。王樂怡認為將鯨魚殘骸交海洋公園製成標本，似跟野生動物「立場有衝突」，始終海洋公園是「圈養（動物的）環境」。（海洋公園2020年取消以鯨豚表演娛樂觀眾的「海洋劇場」，場館改建變為讓公眾近距離觀察海豚。多年前，殺人鯨（又稱虎鯨）海威小姐的表演是海洋公園的生招牌，海威小姐更參與拍攝劉德華主演的電影《戰神傳說》，牠於1997年因急性腸出血離世。）

台灣黑潮海洋文教基金會執行長林東良稱，人們對鯨豚了解尚淺，研究鯨豚屍體能了解其死因，進而設想怎樣預防，「透過博物館典藏的標本向大眾分享鯨豚死因與案例，才能教育和推廣」，從而增加社會對保育鯨豚的共識。

觀鯨危害鯨豚？

透過標本可以了解鯨魚，但通過生態導賞觀察活着的鯨豚，或許更能學習如何保護牠們。多數人習慣到「圈養環境」近距離觀察野生動物，王樂怡明白不少人從參觀海洋公園開始認識海洋生物，養成「海洋生物須為人類表演」的固有印象。她在台灣進行海上導賞活動時，曾遇到遊客出海期間直接對眼前出現的海豚說「跳！跳！表演給我們看」，她遂向他們解釋跳躍屬鯨豚的自然行為；而她在香港舉辦海豚生態導賞團時，觀察到大部分參加者清楚活動出於保育性質，不會隨意作出干擾海豚的行為。也許保育意識增強，對鯨豚的傷害便少一點。

黑潮海洋文教基金會設於台東，面向擁有豐富海洋生態的太平洋，能看到多達15至16種鯨豚。於港台兩地皆有擔任海上解說員的王樂怡稱，在台灣只要出海便有機會接觸並認識鯨豚，香港雖然位處大型鯨魚或一些小型海豚的洄游路線上，但看到和接觸鯨豚的機會不多，因此更應珍惜在本港水域出沒的鯨豚。

必須嚴刑峻法保護鯨豚？

鯨魚於本港並不常見，沒有常規的賞鯨團，此前利用「觀鯨團」大賺一筆的船家只是臨時起意，並沒打着生態保育的旗號。林東良稱台灣黑潮海洋文教基金會長年累月跟當地賞鯨業主、船長、船員溝通，才漸漸形成花蓮市目前友善賞鯨的狀態：賞鯨船於發現鯨豚時能提前減速、與鯨豚平行地駕船並保持距離慢速觀察，當鯨豚主動靠近船時不突然加速等。駕船技術不難，但觀察並判斷鯨豚的行為和狀態則需要足夠知識和專業，「在台灣實務經驗豐富且具專業態度的賞鯨船長，都可輕易拿揑（跟鯨豚的）距離和速度」。「如果以自大地以人為中心。覺得鯨豚只是帶來商機的資源，不懂得尊重動物，那麼確實很難（跟鯨豚）保持距離和控制船速」，他說「態度」才是友善觀鯨的主要核心。

台灣的鯨豚生態團發展固然更成熟，但與本港相似的是，兩地均只訂立了觀賞守則，而非強制執行的法例，政府「無憑據執法」。要明確違反兩地與鯨豚相關法例，即香港《野生動物保護條例》中「不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物」；台灣《野生動物保育法》第16條第1款「保育類野生動物，除本法或其他法令另有規定外，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖」，才會被懲罰。王樂怡坦言，無論香港還是台灣，「騷擾」或「故意干擾」行為均難以判斷，在海上記錄違例者的犯罪證據亦不易。

有別於本港的是，台灣有發牌制度監管賞鯨船，香港則沒有。環境及生態局長謝展寰早前見記者時，曾表示會檢視現行法例，賦予漁護署更多處理類似事件的權力。「教育不是只有用懲罰的方法」，王樂怡亦說。執法有力固然具阻嚇作用，但林東良和王樂怡不約而同認為，保護鯨豚不一定單靠立法規管，林稱過分嚴格，會「禁止」大眾了解和學習如何更好與鯨豚互動的機會。

海上執法宜快不宜慢？

謝展寰又稱當局介入事件「絕對不是慢」，不談行動快慢與否，林東良從網上影片看到在鯨魚周圍行駛的水警船「速度蠻快的，雖是基於保護鯨魚在現場值勤，但船隻的速度、噪音其實也會變成對鯨魚的干擾，結果就顯得矛盾，因此管理的策略很需要走向源頭，如海域娛樂業者、船舶航運業者，以及消費者等」。他說各界須通力合作，就如他們在台灣出海賞鯨會用望遠鏡及友船通報方式，監察船速及周遭情况。

保護鯨豚，人人有責。除了鯨魚，本地還有不少值得保護的海洋生物，例如鯨豚界的本地原居民江豚和中華白海豚，「還有西貢橋咀的珊瑚！海兔（海蛞蝓）和寄居蟹」，王樂怡興奮道。學習如何保護鯨豚以至海洋生態，「不只限於在海上作業或娛樂的人和政府部門，每一個生活在香港的人都要了解」。

文˙姚超雯

編輯•利永倫

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