e新品：LG「微透鏡陣列」電視更光亮

【明報專訊】今年是LG推出OLED電視的10周年，為此品牌集結業界頂尖技術，推出旗艦8K電視Signature OLED evo Z3，以及相對親民的OLED evo G3兩個系列。新機都用上LG第三代OLED面板，藉着改良結構提升亮度與耐用度，兩個系列亦首度使用微透鏡陣列，使光線聚焦於屏幕，令亮度提升70%。至於內置的α9 AI處理器，能夠強化影像細節與還原色彩，呈現最逼真的HDR效果。Z3、G3系列各機型均支援Dolby Vision及Dolby Atmos，奠定家庭影院地位。