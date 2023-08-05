Sony APS-C新旗艦 輕裝記錄旅途一動一靜

α6700重量（連電池）只約493克，加上可配搭輕便的APS-C鏡頭，外遊拍攝負擔更小。今代機身換上側翻屏幕，選單也可輕觸設定，更切合拍片需要。相機新配備用於切換拍攝模式的後轉盤，一撥即由相機變成攝影機。

在新感光元件及影像處理器加持下，它可拍攝4K 120fps影片，即最高5倍慢動作；影片採用S-Log3標準，動態範圍最高14+，也支援S-Cinetone色彩模式，表現出電影般的精緻色調。α6700也繼承了高階的人工智能辨識技術，實時自動對焦更精準之餘，也可準確辨識人物、動物、交通工具等主體。而人工智能驅動的自動框景功能，可平穩追蹤拍攝對象，毋須手動移動機身。

槍形收音咪 自拍錄音利器

為滿足拍片與vloggers的需求，Sony同期推出ECM-M1槍形收音咪（$2490，右圖），可直接插在α6700的多界面熱靴座上使用，毋須額外駁線。它內建數碼降噪過濾器，可提升音質。ECM-M1另一特點是具備8種指向模式，其中超定向模式可精準捕捉前方30度內的目標音源，並有效抑制周邊雜訊，特別適用於採訪與自拍場景。●

Sony α6700

售價：$11,490（淨機身）

查詢：2833 5129（Sony）