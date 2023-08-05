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鏡頭一扭快速selfie 自動曝光 FUJIFILM即影即有無失手

【明報專訊】對一般休閒用家來說，現今手機已可應付絕大多數的拍攝需要，相機還有需求嗎？也不一定，就像FUJIFILM及Lomography新推出的相機，便能夠帶來數碼拍攝無法複製的質感和玩味；Sony的新相機則以強大的影片規格，加上方便易用的配件，帶來手機拍片難以媲美的拍攝體驗。

FUJIFILM的即影即有相機，一向受文青用家歡迎。有人喜愛即影即有照片的朦朧感，但有時太朦朧什麼也看不清，結果浪費了相紙。

簡約復古 新增日落漸變色相紙

品牌新推出的入門型號instax SQUARE SQ40，為此加入了自動曝光功能，當用家打開相機並對準拍攝對象後，相機會自動調整最適合的曝光，無論在戶外或室內，都能獲得更佳的光暗對比；另一主打功能是自拍模式，只需把鏡頭旋轉一扭，便可開啟自拍模式，運用鏡頭側邊的小鏡子來構圖，操作十分就手。

作為「文青相機」，instax SQUARE SQ40的設計延續簡約復古風格，銀黑色調的機身突顯個性。相機約重468克（連電池及相紙），單手拿起拍照亦無負擔。同一時間，FUJIFILM也推出SUNSET日落漸變色方形相紙（$88/10張），以低飽和的顏色為照片增添獨特氛圍。●

FUJIFILM instax SQUARE SQ40

售價：$1190

網址：instax.com

文：JJ

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

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